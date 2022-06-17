Бензиновая газонокосилка Huter GLM-5.0 S

Преимущества

Пятипозиционная центральная регулировка высоты скашивания

Небольшой вес

Простое и понятное управление

Травосборник легко снимается

Стальной корпус

Бензиновая самоходная газонокосилка Huter GLM 5.0 S используется для обработки газонов, которые имеют площадь до 1000 кв. м. Косилка оснащена 4-тактным двигателем мощностью на 5 л.с, с верхним расположением клапанов. Удобная складная рукоятка со встроенными рычагами управления увеличивает удобство управления и хранения косилки. Вместительный травосборник, рассчитанный на 60 л отходов, не требует частого опустошения. Большие колеса,15см передние и 20см задние, обеспечивают хорошую проходимость.