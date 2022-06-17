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Бензиновая газонокосилка Huter GLM-5.0 S
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-5.0 S
    Арт. О00000012998
    5.0
    2
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-5.0 S
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-5.0 S
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-5.0 S
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-5.0 S
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-5.0 S
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-5.0 S
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-5.0 S
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-5.0 S

      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-5.0 S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012998
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая самоходная газонокосилка Huter GLM 5.0 S используется для обработки газонов, которые имеют площадь до 1000 кв. м. Косилка оснащена 4-тактным двигателем мощностью на 5 л.с, с верхним расположением клапанов. Удобная складная рукоятка со встроенными рычагами управления увеличивает удобство управления и хранения косилки. Вместительный травосборник, рассчитанный на 60 л отходов, не требует частого опустошения. Большие колеса,15см передние и 20см задние, обеспечивают хорошую проходимость.

        Преимущества

        • Пятипозиционная центральная регулировка высоты скашивания
        • Небольшой вес
        • Простое и понятное управление
        • Травосборник легко снимается
        • Стальной корпус