Бензиновая газонокосилка Huter GLM-5.0 S
Арт. О00000012998
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
- Бензиновая самоходная газонокосилка Huter GLM 5.0 S используется для обработки газонов, которые имеют площадь до 1000 кв. м. Косилка оснащена 4-тактным двигателем мощностью на 5 л.с, с верхним расположением клапанов. Удобная складная рукоятка со встроенными рычагами управления увеличивает удобство управления и хранения косилки. Вместительный травосборник, рассчитанный на 60 л отходов, не требует частого опустошения. Большие колеса,15см передние и 20см задние, обеспечивают хорошую проходимость.
Преимущества
- Пятипозиционная центральная регулировка высоты скашивания
- Небольшой вес
- Простое и понятное управление
- Травосборник легко снимается
- Стальной корпус