Переставные клещи, кнопочный механизм, обливные рукоятки Gross 15727, 250 мм
Арт. О00000033319
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|250
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Материал губок
|сталь
- Клещи переставные, кнопочный механизм, обливные рукоятки, 250 мм GROSS 15727 — надежный инструмент для вращения и фиксации труб, других слесарно-монтажных работ. Изделие устойчиво к износу и отличается высокой прочностью. Рабочие губки выполнены из стали. Дополнительное удобство в работе обеспечивается наличием кнопочного механизма фиксации. Зажимные поверхности губок оснащены пазом для захвата и удержания проволоки, гвоздей. Благодаря обливным обрезиненным рукояткам клещи надежно удерживаются в руке.
Преимущества
- Клещи переставные торговой марки GROSS предназначены для вращения и фиксации труб, фитингов и прочих слесарно-монтажных работ
- Клещи переставные 250 мм изготовлены из стали марки С45
- Инструмент оснащен кнопочным механизмом фиксации для удобства в работе
- На зажимных поверхностях губок присутствует паз для захвата и удержания гвоздей, проволоки
- За счет небольшого изгиба направляющих и смешения нижней рукоятки относительно шарнира, можно осуществлять уверенный захват предметов размером до 50 мм
- Обливные обрезиненные рукоятки позволяют надежно удерживать инструмент в руке
- 5 лет гарантии на заводской брак