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Переставные клещи, кнопочный механизм, обливные рукоятки Gross 15727, 250 мм
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Переставные клещи
    Переставные клещи, кнопочный механизм, обливные рукоятки Gross 15727, 250 мм
    Арт. О00000033319
    Переставные клещи, кнопочный механизм, обливные рукоятки Gross 15727, 250 мм
    Переставные клещи, кнопочный механизм, обливные рукоятки Gross 15727, 250 мм
    Переставные клещи, кнопочный механизм, обливные рукоятки Gross 15727, 250 мм
    Переставные клещи, кнопочный механизм, обливные рукоятки Gross 15727, 250 мм
      Переставные клещи, кнопочный механизм, обливные рукоятки Gross 15727, 250 мм
      Переставные клещи, кнопочный механизм, обливные рукоятки Gross 15727, 250 мм
      Переставные клещи, кнопочный механизм, обливные рукоятки Gross 15727, 250 мм
      Переставные клещи, кнопочный механизм, обливные рукоятки Gross 15727, 250 мм

      Переставные клещи, кнопочный механизм, обливные рукоятки Gross 15727, 250 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000033319

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		250
      Материал губок
      		сталь
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Клещи переставные, кнопочный механизм, обливные рукоятки, 250 мм GROSS 15727 — надежный инструмент для вращения и фиксации труб, других слесарно-монтажных работ. Изделие устойчиво к износу и отличается высокой прочностью. Рабочие губки выполнены из стали. Дополнительное удобство в работе обеспечивается наличием кнопочного механизма фиксации. Зажимные поверхности губок оснащены пазом для захвата и удержания проволоки, гвоздей. Благодаря обливным обрезиненным рукояткам клещи надежно удерживаются в руке.

        Преимущества

        • Клещи переставные торговой марки GROSS предназначены для вращения и фиксации труб, фитингов и прочих слесарно-монтажных работ
        • Клещи переставные 250 мм изготовлены из стали марки С45
        • Инструмент оснащен кнопочным механизмом фиксации для удобства в работе
        • На зажимных поверхностях губок присутствует паз для захвата и удержания гвоздей, проволоки
        • За счет небольшого изгиба направляющих и смешения нижней рукоятки относительно шарнира, можно осуществлять уверенный захват предметов размером до 50 мм
        • Обливные обрезиненные рукоятки позволяют надежно удерживать инструмент в руке
        • 5 лет гарантии на заводской брак