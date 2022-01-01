Переставные клещи, кнопочный механизм, обливные рукоятки Gross 15727, 250 мм

Преимущества

Клещи переставные торговой марки GROSS предназначены для вращения и фиксации труб, фитингов и прочих слесарно-монтажных работ

Клещи переставные 250 мм изготовлены из стали марки С45

Инструмент оснащен кнопочным механизмом фиксации для удобства в работе

На зажимных поверхностях губок присутствует паз для захвата и удержания гвоздей, проволоки

За счет небольшого изгиба направляющих и смешения нижней рукоятки относительно шарнира, можно осуществлять уверенный захват предметов размером до 50 мм

Обливные обрезиненные рукоятки позволяют надежно удерживать инструмент в руке

5 лет гарантии на заводской брак

Клещи переставные, кнопочный механизм, обливные рукоятки, 250 мм GROSS 15727 — надежный инструмент для вращения и фиксации труб, других слесарно-монтажных работ. Изделие устойчиво к износу и отличается высокой прочностью. Рабочие губки выполнены из стали. Дополнительное удобство в работе обеспечивается наличием кнопочного механизма фиксации. Зажимные поверхности губок оснащены пазом для захвата и удержания проволоки, гвоздей. Благодаря обливным обрезиненным рукояткам клещи надежно удерживаются в руке.