Грунтозацепы 480*130*25 длина ступицы 120 мм

Преимущества

Износостойкость

Долгий срок службы

Грунтозацепы предназначены для улучшения сцепления мотокультиватора с почвой при выполнении тяжелых работ, таких как вспашка, рыхление почвы, окучивание и др. Металлические грунтозацепы имеют несколько обручей с шипами, конструкция надежно сварена, крепление осуществляется при помощи втулки на валы редуктора. Во избежание повреждений мотокультиватор с установленными грунтозацепами нельзя везти к месту эксплуатации по бетону или асфальту. Шипы при установке грунтозацепов должны располагаться по направлению движения.