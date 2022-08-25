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Грунтозацепы 480*130*25 длина ступицы 120 мм
5.0
1
Найти аналог
Навесное оборудование
    Грунтозацепы 480*130*25 длина ступицы 120 мм
    Арт. X190394264
    5.0
    1
    Грунтозацепы 480*130*25 длина ступицы 120 мм

      Грунтозацепы 480*130*25 длина ступицы 120 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394264
      5.0
      1

      Характеристики

      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Грунтозацепы предназначены для улучшения сцепления мотокультиватора с почвой при выполнении тяжелых работ, таких как вспашка, рыхление почвы, окучивание и др. Металлические грунтозацепы имеют несколько обручей с шипами, конструкция надежно сварена, крепление осуществляется при помощи втулки на валы редуктора. Во избежание повреждений мотокультиватор с установленными грунтозацепами нельзя везти к месту эксплуатации по бетону или асфальту. Шипы при установке грунтозацепов должны располагаться по направлению движения.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Долгий срок службы