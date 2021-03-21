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Измельчитель веток (насадка для мотоблоков )
5.0
1
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Навесное оборудование
    Измельчитель веток (насадка для мотоблоков )
    Арт. X190394304
    5.0
    1
    Измельчитель веток (насадка для мотоблоков )

      Измельчитель веток (насадка для мотоблоков )

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394304
      5.0
      1
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Рейтинги и отзывы
      • Измельчитель веток, веткоизмельчитель является приставкой к мотоблокам и мотокультиваторам. Используется как для переработки веток плодовых деревьев, кустарников и молодой поросли в саду, так и для измельчения хвороста, специально собранного в лесных насаждениях. Полученная в результате измельчения стружка либо сразу готова к использованию в качестве мульчи, либо складывается в компостные ямы для последующего получения перегноя, широко используемого садоводами и огородниками.

        Преимущества

        • Веткоизмельчитель подходит ко всем типам мотоблоков и мотокультиваторов имеющих ременный привод от шкива двигателя к шкиву редуктора