Измельчитель веток (насадка для мотоблоков )

Преимущества

Веткоизмельчитель подходит ко всем типам мотоблоков и мотокультиваторов имеющих ременный привод от шкива двигателя к шкиву редуктора

Измельчитель веток, веткоизмельчитель является приставкой к мотоблокам и мотокультиваторам. Используется как для переработки веток плодовых деревьев, кустарников и молодой поросли в саду, так и для измельчения хвороста, специально собранного в лесных насаждениях. Полученная в результате измельчения стружка либо сразу готова к использованию в качестве мульчи, либо складывается в компостные ямы для последующего получения перегноя, широко используемого садоводами и огородниками.