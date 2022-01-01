Комбинированный ключ Jonnesway W26116, 16 мм

Преимущества

Комбинированный ключ выполнен из прочной стали для надежной и долговременной эксплуатации;

Накидное кольцо комбинированного ключа дает возможность выполнять работы в ограниченном пространстве, не прикладывая больших усилий;

Сочетание двух одноразмерных профилей;

Создание мощной силы откручивания;

Изготовлен в соответствии со стандартом DIN 3110 из хромованадиевой стали, закален, имеет хромоникелевое покрытие, полностью соответствует ГОСТ 2838-80.

Комбинированный ключ Jonnesway W26116 используют для работы с любым видом шестигранных крепежей. Инструмент многофункциональный, так как сочетает в себе рожковый и накидной ключ. Комбинированный ключ применяют в строительстве, в автомастерских, в быту при проведении любых видов ремонтных работ.