Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Комбинированный ключ Jonnesway W26116, 16 мм
550 ₽
Комбинированные гаечные ключи
    Комбинированный ключ Jonnesway W26116, 16 мм
    Арт. Х1302717199
    Комбинированный ключ Jonnesway W26116, 16 мм
    Комбинированный ключ Jonnesway W26116, 16 мм
    Комбинированный ключ Jonnesway W26116, 16 мм
      Комбинированный ключ Jonnesway W26116, 16 мм
      Комбинированный ключ Jonnesway W26116, 16 мм
      Комбинированный ключ Jonnesway W26116, 16 мм

      Комбинированный ключ Jonnesway W26116, 16 мм

      550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302717199

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		16
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120-Li 0.601.9G8.020 (тип аккумулятора Li-ion, работа от 12 в)
      7 990 ₽
      8 030 ₽
      5.0
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120-Li 0.601.9G8.020 (тип аккумулятора Li-ion, работа от 12 в)
      • -40 ₽
      Удлинитель Jonnesway S24H2150 (1/4", 150 мм)
      235 ₽
      5.0
      Удлинитель Jonnesway S24H2150 (1/4", 150 мм)
      Ключ комбинированный Jonnesway W26112 (12 мм)
      325 ₽
      5.0
      Ключ комбинированный Jonnesway W26112 (12 мм)
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (11x11 мм, оксидированный) SIT
      160 ₽
      3.5
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (11x11 мм, оксидированный) SIT
      Торцевая головка Jonnesway S04H4117 (1/2", 17 мм)
      255 ₽
      5.0
      Торцевая головка Jonnesway S04H4117 (1/2", 17 мм)
      Свечная торцевая головка Jonnesway S17H4116 (1/2", 16 мм)
      230 ₽
      5.0
      Свечная торцевая головка Jonnesway S17H4116 (1/2", 16 мм)
      Набор отверток Stanley Cushion Grip 065007, 6 шт.
      1 380 ₽
      5.0
      Набор отверток Stanley Cushion Grip 065007, 6 шт.
      Усиленные переставные клещи для труб Stayer 2239_z02 (тип К, 250 мм)
      990 ₽
      4.5
      Усиленные переставные клещи для труб Stayer 2239_z02 (тип К, 250 мм)
      Клещи переставные диэлектрические КВТ КПи-01 61436 "Стандарт" (250мм, двухкомпонентный материал губок)
      1 501 ₽
      Клещи переставные диэлектрические КВТ КПи-01 61436 "Стандарт" (250мм, двухкомпонентный материал губок)
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Ключ комбинированный Jonnesway W26110 (10 мм)
      300 ₽
      5.0
      Ключ комбинированный Jonnesway W26110 (10 мм)
      Глубокая торцевая головка Ombra 114108 (1/4" DR, 8 мм)
      140 ₽
      5.0
      Глубокая торцевая головка Ombra 114108 (1/4" DR, 8 мм)
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированный ключ Jonnesway W26116 используют для работы с любым видом шестигранных крепежей. Инструмент многофункциональный, так как сочетает в себе рожковый и накидной ключ. Комбинированный ключ применяют в строительстве, в автомастерских, в быту при проведении любых видов ремонтных работ.

        Преимущества

        • Комбинированный ключ выполнен из прочной стали для надежной и долговременной эксплуатации;
        • Накидное кольцо комбинированного ключа дает возможность выполнять работы в ограниченном пространстве, не прикладывая больших усилий;
        • Сочетание двух одноразмерных профилей;
        • Создание мощной силы откручивания;
        • Изготовлен в соответствии со стандартом DIN 3110 из хромованадиевой стали, закален, имеет хромоникелевое покрытие, полностью соответствует ГОСТ 2838-80.