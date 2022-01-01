Комбинированный ключ Jonnesway W26116, 16 мм
Арт. Х1302717199
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|16
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Покрытие
|хромоникелевое
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- Комбинированный ключ Jonnesway W26116 используют для работы с любым видом шестигранных крепежей. Инструмент многофункциональный, так как сочетает в себе рожковый и накидной ключ. Комбинированный ключ применяют в строительстве, в автомастерских, в быту при проведении любых видов ремонтных работ.
Преимущества
- Комбинированный ключ выполнен из прочной стали для надежной и долговременной эксплуатации;
- Накидное кольцо комбинированного ключа дает возможность выполнять работы в ограниченном пространстве, не прикладывая больших усилий;
- Сочетание двух одноразмерных профилей;
- Создание мощной силы откручивания;
- Изготовлен в соответствии со стандартом DIN 3110 из хромованадиевой стали, закален, имеет хромоникелевое покрытие, полностью соответствует ГОСТ 2838-80.