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Комбинированный ключ Jonnesway W26115, 15 мм
415 ₽
Комбинированные гаечные ключи
    Комбинированный ключ Jonnesway W26115, 15 мм
    Арт. Х1302717151
    Комбинированный ключ Jonnesway W26115, 15 мм
    Комбинированный ключ Jonnesway W26115, 15 мм
    Комбинированный ключ Jonnesway W26115, 15 мм
      Комбинированный ключ Jonnesway W26115, 15 мм
      Комбинированный ключ Jonnesway W26115, 15 мм
      Комбинированный ключ Jonnesway W26115, 15 мм

      Комбинированный ключ Jonnesway W26115, 15 мм

      415 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302717151

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		15
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      415 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированный ключ Jonnesway W26115 применяется в строительстве, в быту при проведении ремонтных работ и в автомастерских для ремонта автомобилей. Ручной инструмент сочетает в себе функции рожкового и накидного ключа. Предназначен для работы с любыми видами шестигранных крепежей.

        Преимущества

        • Накидное кольцо комбинированного ключа дает возможность выполнять работы в ограниченном пространстве, не прикладывая больших усилий;
        • Комбинированный ключ выполнен из прочной стали для надежной и долговременной эксплуатации;
        • Сочетание двух одноразмерных профилей компенсируют недостатки каждого в отдельности;
        • Использование качественного материала;
        • Создание мощной силы откручивания;
        • Небольшой вес.