Комбинированный ключ Jonnesway W26115, 15 мм

Преимущества

Накидное кольцо комбинированного ключа дает возможность выполнять работы в ограниченном пространстве, не прикладывая больших усилий;

Комбинированный ключ выполнен из прочной стали для надежной и долговременной эксплуатации;

Сочетание двух одноразмерных профилей компенсируют недостатки каждого в отдельности;

Использование качественного материала;

Создание мощной силы откручивания;

Небольшой вес.

Комбинированный ключ Jonnesway W26115 применяется в строительстве, в быту при проведении ремонтных работ и в автомастерских для ремонта автомобилей. Ручной инструмент сочетает в себе функции рожкового и накидного ключа. Предназначен для работы с любыми видами шестигранных крепежей.