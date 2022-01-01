Комбинированный ключ Jonnesway W26115, 15 мм
Арт. Х1302717151
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|15
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный ключ Jonnesway W26115 применяется в строительстве, в быту при проведении ремонтных работ и в автомастерских для ремонта автомобилей. Ручной инструмент сочетает в себе функции рожкового и накидного ключа. Предназначен для работы с любыми видами шестигранных крепежей.
Преимущества
- Накидное кольцо комбинированного ключа дает возможность выполнять работы в ограниченном пространстве, не прикладывая больших усилий;
- Комбинированный ключ выполнен из прочной стали для надежной и долговременной эксплуатации;
- Сочетание двух одноразмерных профилей компенсируют недостатки каждого в отдельности;
- Использование качественного материала;
- Создание мощной силы откручивания;
- Небольшой вес.