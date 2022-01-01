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Комбинированный ключ Jonnesway W26121, 21 мм
900 ₽
Комбинированные гаечные ключи
    Комбинированный ключ Jonnesway W26121, 21 мм
    Арт. Х1302717240
    Комбинированный ключ Jonnesway W26121, 21 мм
    Комбинированный ключ Jonnesway W26121, 21 мм
    Комбинированный ключ Jonnesway W26121, 21 мм
      Комбинированный ключ Jonnesway W26121, 21 мм
      Комбинированный ключ Jonnesway W26121, 21 мм
      Комбинированный ключ Jonnesway W26121, 21 мм

      Комбинированный ключ Jonnesway W26121, 21 мм

      900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302717240

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		21
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированный ключ Jonnesway W26121 является многофункциональным ручным инструментом, так как сочетает в себе функции рожкового и накидного ключа. Предназначен для работы с шестигранными крепежами. Комбинированный ключ применяют в строительстве, в быту и в автосервисах.

        Преимущества

        • Комбинированный ключ выполнен из прочной стали для надежной и долговременной эксплуатации;
        • Накидное кольцо комбинированного ключа Jonnesway W26121 дает возможность выполнять работы в ограниченном пространстве, не прикладывая больших усилий;
        • Сочетание двух одноразмерных профилей;
        • Использование качественного материала;
        • Создание мощной силы откручивания.