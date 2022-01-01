Комбинированный ключ Jonnesway W26121, 21 мм

Преимущества

Комбинированный ключ выполнен из прочной стали для надежной и долговременной эксплуатации;

Накидное кольцо комбинированного ключа Jonnesway W26121 дает возможность выполнять работы в ограниченном пространстве, не прикладывая больших усилий;

Сочетание двух одноразмерных профилей;

Использование качественного материала;

Создание мощной силы откручивания.

Комбинированный ключ Jonnesway W26121 является многофункциональным ручным инструментом, так как сочетает в себе функции рожкового и накидного ключа. Предназначен для работы с шестигранными крепежами. Комбинированный ключ применяют в строительстве, в быту и в автосервисах.