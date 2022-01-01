Комбинированный ключ Jonnesway W26123, 23 мм

Преимущества

Хромованадиевая сталь придает изделию высокую прочность и износостойкость

Тройное хромовое покрытие защищает от коррозии

Соответствует стандарту DIN 3113

Тонкие рабочие части

Облегченный доступ к детали сверху и снизу

Комбинированный ключ Jonnesway W26123 предназначен для авторемонтных, слесарных работ. Имеет хромовое покрытие для защиты от коррозии, полированную поверхность. Изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали. Соответствует стандарту DIN 3113. Размеры головок - 23мм. Небольшой вес - 0.3кг.