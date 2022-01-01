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Комбинированный ключ Jonnesway W26123, 23 мм
1 100 ₽
Комбинированные гаечные ключи
    Комбинированный ключ Jonnesway W26123, 23 мм
    Арт. Х1302717152
    Комбинированный ключ Jonnesway W26123, 23 мм
    Комбинированный ключ Jonnesway W26123, 23 мм
      Комбинированный ключ Jonnesway W26123, 23 мм
      Комбинированный ключ Jonnesway W26123, 23 мм

      Комбинированный ключ Jonnesway W26123, 23 мм

      1 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302717152

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		23
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      1 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированный ключ Jonnesway W26123 предназначен для авторемонтных, слесарных работ. Имеет хромовое покрытие для защиты от коррозии, полированную поверхность. Изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали. Соответствует стандарту DIN 3113. Размеры головок - 23мм. Небольшой вес - 0.3кг.

        Преимущества

        • Хромованадиевая сталь придает изделию высокую прочность и износостойкость
        • Тройное хромовое покрытие защищает от коррозии
        • Соответствует стандарту DIN 3113
        • Тонкие рабочие части
        • Облегченный доступ к детали сверху и снизу