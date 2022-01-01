Комбинированный ключ Jonnesway W26123, 23 мм
Арт. Х1302717152
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|23
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный ключ Jonnesway W26123 предназначен для авторемонтных, слесарных работ. Имеет хромовое покрытие для защиты от коррозии, полированную поверхность. Изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали. Соответствует стандарту DIN 3113. Размеры головок - 23мм. Небольшой вес - 0.3кг.
Преимущества
- Хромованадиевая сталь придает изделию высокую прочность и износостойкость
- Тройное хромовое покрытие защищает от коррозии
- Соответствует стандарту DIN 3113
- Тонкие рабочие части
- Облегченный доступ к детали сверху и снизу