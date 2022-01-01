Ручка включения трансмиссии с фиксатором и тросом Кадви, Оболочка d=7.0мм L=1100 мм;Трос d=1.9 мм, L=1330 мм, 4732000316

Ручка включения трансмиссии с фиксатором Кадви 4732000316 – это запчасть, предназначенная с целью монтирования на замену пришедшим в негодность или износившимся деталям. Запасные части производства марки характеризуются износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после их замены у вас не будет поводов беспокоиться за работоспособность: Ручки и рукоятки от бренда созданы с опорой на высокие стандарты качества. Стоимость, составляющая 735 р. на эту запчасть объясняется употреблением надежных материалов