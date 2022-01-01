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Ручка включения трансмиссии с фиксатором и тросом Кадви, Оболочка d=7.0мм L=1100 мм;Трос d=1.9 мм, L=1330 мм, 4732000316
1 200 ₽
Ручки и рукоятки
    Ручка включения трансмиссии с фиксатором и тросом Кадви, Оболочка d=7.0мм L=1100 мм;Трос d=1.9 мм, L=1330 мм, 4732000316
    Арт. О00000038251
    Ручка включения трансмиссии с фиксатором и тросом Кадви, Оболочка d=7.0мм L=1100 мм;Трос d=1.9 мм, L=1330 мм, 4732000316

      Ручка включения трансмиссии с фиксатором и тросом Кадви, Оболочка d=7.0мм L=1100 мм;Трос d=1.9 мм, L=1330 мм, 4732000316

      1 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000038251

      Характеристики

      Производитель
      		Кадви
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Все характеристики
      1 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ручка включения трансмиссии с фиксатором Кадви 4732000316 – это запчасть, предназначенная с целью монтирования на замену пришедшим в негодность или износившимся деталям. Запасные части производства марки характеризуются износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после их замены у вас не будет поводов беспокоиться за работоспособность: Ручки и рукоятки от бренда созданы с опорой на высокие стандарты качества. Стоимость, составляющая 735 р. на эту запчасть объясняется употреблением надежных материалов