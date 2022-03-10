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Ключ гаечный комбинированный Sitomo (11x11 мм, оксидированный) SIT
3.5
2
160 ₽
Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный Sitomo (11x11 мм, оксидированный) SIT
    Арт. Х1302953
    3.5
    2
    Ключ гаечный комбинированный Sitomo (11x11 мм, оксидированный) SIT

      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (11x11 мм, оксидированный) SIT

      160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302953
      3.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sitomo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		11
      Покрытие
      		оксидированное
      Все характеристики
      160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированные гаечные ключи, являются наиболее востребованными и распространенными. Это сочетание на одной ручке рожкового ключа с одного конца и накидного с другого. Комбинированный ключ служит для проведения ремонтных работ в условиях быта или профессиональной сферы (например, СТОА). Подходит для конструкций и механизмов, где используются болты и гайки соответствующего размера.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность