Ключ гаечный комбинированный Sitomo (6x6 мм, оксидированный) SIT
Арт. Х1302948
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|6
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Покрытие
|оксидированное
С этим товаром смотрят
- Комбинированные гаечные ключи, являются наиболее востребованными и распространенными. Это сочетание на одной ручке рожкового ключа с одного конца и накидного с другого. Комбинированный ключ служит для проведения ремонтных работ в условиях быта или профессиональной сферы (например, СТОА). Подходит для конструкций и механизмов, где используются болты и гайки соответствующего размера.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность