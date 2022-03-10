Ключ гаечный комбинированный Sitomo (30x30 мм, оксидированный) SIT

Преимущества

Надежность

Долговечность

Комбинированные гаечные ключи, являются наиболее востребованными и распространенными. Это сочетание на одной ручке рожкового ключа с одного конца и накидного с другого. Комбинированный ключ служит для проведения ремонтных работ в условиях быта или профессиональной сферы (например, СТОА). Подходит для конструкций и механизмов, где используются болты и гайки соответствующего размера.