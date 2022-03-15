Ключ гаечный комбинированный Sitomo (13x13 мм, оксидированный) SIT
Арт. Х1302955
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|13
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Покрытие
|оксидированное
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- Ключи комбинированные пользуются огромной популярностью у рабочих всех специальностей, поскольку это наиболее универсальный и удобный инструмент для работы с крепежом. Он широко применяется в высокоточной промышленности и тяжёлом машиностроении, в авторемонтных подразделениях и автосервисах, а также при строительно-монтажных и других работах и, конечно же, в быту.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность