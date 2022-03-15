Ключ гаечный комбинированный Sitomo (13x13 мм, оксидированный) SIT

Преимущества

Надежность

Долговечность

Ключи комбинированные пользуются огромной популярностью у рабочих всех специальностей, поскольку это наиболее универсальный и удобный инструмент для работы с крепежом. Он широко применяется в высокоточной промышленности и тяжёлом машиностроении, в авторемонтных подразделениях и автосервисах, а также при строительно-монтажных и других работах и, конечно же, в быту.