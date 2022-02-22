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Набор комбинированных ключей Matrix 15422 (8 предметов, 6-19 мм, зеркальная полировка)
5.0
2
990 ₽
Наборы комбинированных гаечных ключей
    Набор комбинированных ключей Matrix 15422 (8 предметов, 6-19 мм, зеркальная полировка)
    Арт. Х1302300
    5.0
    2
    Набор комбинированных ключей Matrix 15422 (8 предметов, 6-19 мм, зеркальная полировка)
    Набор комбинированных ключей Matrix 15422 (8 предметов, 6-19 мм, зеркальная полировка)
    Набор комбинированных ключей Matrix 15422 (8 предметов, 6-19 мм, зеркальная полировка)
    Набор комбинированных ключей Matrix 15422 (8 предметов, 6-19 мм, зеркальная полировка)
      Набор комбинированных ключей Matrix 15422 (8 предметов, 6-19 мм, зеркальная полировка)
      Набор комбинированных ключей Matrix 15422 (8 предметов, 6-19 мм, зеркальная полировка)
      Набор комбинированных ключей Matrix 15422 (8 предметов, 6-19 мм, зеркальная полировка)
      Набор комбинированных ключей Matrix 15422 (8 предметов, 6-19 мм, зеркальная полировка)

      Набор комбинированных ключей Matrix 15422 (8 предметов, 6-19 мм, зеркальная полировка)

      990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302300
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Размер ключа, мм
      		6, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор комбинированных ключей 6-19мм, 8шт MATRIX 15422 служит для выполнения крепежных работ с применением шестигранных соединительных элементов. Кольцевые зевы инструментов оснащены двенадцатигранными рабочими профилями для снижения риска срыва граней болтов и гаек. Накидные головки отогнуты от общей оси ключей, за счет чего монтаж легко и удобно проводить в труднодоступных местах.

        Преимущества

        • Прочные корпуса из хромованадиевой стали;
        • Твердость материала рабочей части составляет 45 HRc (требования ГОСТ: 45-51 HRc);
        • Защитное матовое хромоникелевое покрытие;
        • В комплекте набора комбинированных ключей 6-19мм, 8шт MATRIX 15422 предусмотрен надежный трапециевидный пластмассовый держатель;
        • Профили кольцевых головок имеют 12 граней;
        • Кольцевые зевы отклонены от плоскости ключей на 15 градусов.