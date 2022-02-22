Набор комбинированных ключей Matrix 15422 (8 предметов, 6-19 мм, зеркальная полировка)

Преимущества

Прочные корпуса из хромованадиевой стали;

Твердость материала рабочей части составляет 45 HRc (требования ГОСТ: 45-51 HRc);

Защитное матовое хромоникелевое покрытие;

В комплекте набора комбинированных ключей 6-19мм, 8шт MATRIX 15422 предусмотрен надежный трапециевидный пластмассовый держатель;

Профили кольцевых головок имеют 12 граней;

Кольцевые зевы отклонены от плоскости ключей на 15 градусов.

Набор комбинированных ключей 6-19мм, 8шт MATRIX 15422 служит для выполнения крепежных работ с применением шестигранных соединительных элементов. Кольцевые зевы инструментов оснащены двенадцатигранными рабочими профилями для снижения риска срыва граней болтов и гаек. Накидные головки отогнуты от общей оси ключей, за счет чего монтаж легко и удобно проводить в труднодоступных местах.