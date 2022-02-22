Набор комбинированных ключей Matrix 15422 (8 предметов, 6-19 мм, зеркальная полировка)
Арт. Х1302300
Набор комбинированных ключей Matrix 15422 (8 предметов, 6-19 мм, зеркальная полировка)
Арт. Х1302300
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Размер ключа, мм
|6, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19
|
Покрытие
|хромовое
С этим товаром смотрят
- Набор комбинированных ключей 6-19мм, 8шт MATRIX 15422 служит для выполнения крепежных работ с применением шестигранных соединительных элементов. Кольцевые зевы инструментов оснащены двенадцатигранными рабочими профилями для снижения риска срыва граней болтов и гаек. Накидные головки отогнуты от общей оси ключей, за счет чего монтаж легко и удобно проводить в труднодоступных местах.
Преимущества
- Прочные корпуса из хромованадиевой стали;
- Твердость материала рабочей части составляет 45 HRc (требования ГОСТ: 45-51 HRc);
- Защитное матовое хромоникелевое покрытие;
- В комплекте набора комбинированных ключей 6-19мм, 8шт MATRIX 15422 предусмотрен надежный трапециевидный пластмассовый держатель;
- Профили кольцевых головок имеют 12 граней;
- Кольцевые зевы отклонены от плоскости ключей на 15 градусов.