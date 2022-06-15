Разводной ключ KNIPEX KN-8601250 оснащается удобными рукоятками с нескользящими накладками, что позволяет работать с любым усилием. Многоступенчатая регулировка расрытия зева упрощает работу с крепежом большого размера. Рифление обеспечивает надежный хват.



Преимущества: