Разводной ключ Knipex KN-8601250
Арт. О00000008211
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. расстояние между губками, мм
|52
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Длина, мм
|250
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Разводной ключ KNIPEX KN-8601250 оснащается удобными рукоятками с нескользящими накладками, что позволяет работать с любым усилием. Многоступенчатая регулировка расрытия зева упрощает работу с крепежом большого размера. Рифление обеспечивает надежный хват.
Преимущества:
- Заменяют полный набор гаечных ключей, как метрических, так и дюймовых;
- Гладкие губки для бережного монтажа арматуры с высококачественной отделкой поверхностей - работа непосредственно с хромированными материалами;
- регулируемый инструмент для работы с винтовыми соединениями;
- также отлично подходят для захвата, фиксации, опрессовки и гибки деталей;
- регулировка прямо на детали простым нажатием кнопки;
- при монтаже деталей с высококачественной отделкой они не повреждаются благодаря плотному прилеганию инструмента по всей поверхности;
- бесступенчатая установка нужного размера ключа в рабочем диапазоне за счет параллельного хода губок;
- надежная фиксация винта шарнира: случайная перестановка исключается;
- зазор между захватными плоскостями позволяет быстрое заворачивание и отворачивание винтовых соединений по принципу трещоточного ключа;
- высокое усилие фиксации с помощью 10-кратного увеличения передачи усилия;
- Хромованадиевая сталь, кованая, закалённая в масле.