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Разводной ключ Knipex KN-8601250
5.0
2
6 860 ₽
Разводные ключи
    Разводной ключ Knipex KN-8601250
    Арт. О00000008211
    5.0
    2
    Разводной ключ Knipex KN-8601250
    Разводной ключ Knipex KN-8601250
    Разводной ключ Knipex KN-8601250
      Разводной ключ Knipex KN-8601250
      Разводной ключ Knipex KN-8601250
      Разводной ключ Knipex KN-8601250

      Разводной ключ Knipex KN-8601250

      6 860 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000008211
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Knipex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. расстояние между губками, мм
      		52
      Длина, мм
      		250
      Все характеристики
      6 860 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Разводной ключ KNIPEX KN-8601250 оснащается удобными рукоятками с нескользящими накладками, что позволяет работать с любым усилием. Многоступенчатая регулировка расрытия зева упрощает работу с крепежом большого размера. Рифление обеспечивает надежный хват.

        Преимущества:

        • Заменяют полный набор гаечных ключей, как метрических, так и дюймовых;
        • Гладкие губки для бережного монтажа арматуры с высококачественной отделкой поверхностей - работа непосредственно с хромированными материалами;
        • регулируемый инструмент для работы с винтовыми соединениями;
        • также отлично подходят для захвата, фиксации, опрессовки и гибки деталей;
        • регулировка прямо на детали простым нажатием кнопки;
        • при монтаже деталей с высококачественной отделкой они не повреждаются благодаря плотному прилеганию инструмента по всей поверхности;
        • бесступенчатая установка нужного размера ключа в рабочем диапазоне за счет параллельного хода губок;
        • надежная фиксация винта шарнира: случайная перестановка исключается;
        • зазор между захватными плоскостями позволяет быстрое заворачивание и отворачивание винтовых соединений по принципу трещоточного ключа;
        • высокое усилие фиксации с помощью 10-кратного увеличения передачи усилия;
        • Хромованадиевая сталь, кованая, закалённая в масле.