Разводной ключ KNIPEX KN-8602250 изготовлен из кованой хромоваданиевой стали, закаленной в масле. Прочные губки и рифленые рукоятки передают максимальное усилие при сжатии. Чехлы препятствуют скольжению, что повышает качество работы с инструментом.



Преимущества: