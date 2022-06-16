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Разводной ключ Knipex KN-8602250
5.0
2
Найти аналог
Разводные ключи
    Разводной ключ Knipex KN-8602250
    Арт. О00000008210
    5.0
    2
    Разводной ключ Knipex KN-8602250
    Разводной ключ Knipex KN-8602250
    Разводной ключ Knipex KN-8602250
    Разводной ключ Knipex KN-8602250
      Разводной ключ Knipex KN-8602250
      Разводной ключ Knipex KN-8602250
      Разводной ключ Knipex KN-8602250
      Разводной ключ Knipex KN-8602250

      Разводной ключ Knipex KN-8602250

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000008210
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Knipex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. расстояние между губками, мм
      		52
      Длина, мм
      		250
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Разводной ключ KNIPEX KN-8602250 изготовлен из кованой хромоваданиевой стали, закаленной в масле. Прочные губки и рифленые рукоятки передают максимальное усилие при сжатии. Чехлы препятствуют скольжению, что повышает качество работы с инструментом.

        Преимущества:

        • Заменяет целый комплект гаечных ключей, как метрических, так и дюймовых;
        • Удобно работать благодаря значительному уменьшению веса, рифлёным рукоятям и тонкому профилю губок с подрезом;
        • Работа с хромированными деталями: никакого повреждения граней на деталях с чувствительной поверхностью благодаря плотному и полному прилеганию губок;
        • Надёжная фиксация шарнирного винта: случайная перестановка исключается;
        • Высокая надёжность захвата благодаря 10-кратному увеличению передачи усилия;
        • Хромованадиевая сталь, кованая, закалённая в масле.