Разводной ключ Knipex KN-8602250
Арт. О00000008210
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. расстояние между губками, мм
|52
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Длина, мм
|250
Разводной ключ KNIPEX KN-8602250 изготовлен из кованой хромоваданиевой стали, закаленной в масле. Прочные губки и рифленые рукоятки передают максимальное усилие при сжатии. Чехлы препятствуют скольжению, что повышает качество работы с инструментом.
Преимущества:
- Заменяет целый комплект гаечных ключей, как метрических, так и дюймовых;
- Удобно работать благодаря значительному уменьшению веса, рифлёным рукоятям и тонкому профилю губок с подрезом;
- Работа с хромированными деталями: никакого повреждения граней на деталях с чувствительной поверхностью благодаря плотному и полному прилеганию губок;
- Надёжная фиксация шарнирного винта: случайная перестановка исключается;
- Высокая надёжность захвата благодаря 10-кратному увеличению передачи усилия;
- Хромованадиевая сталь, кованая, закалённая в масле.