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Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL Unix-5
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL Unix-5
    Арт. X30300023
    5.0
    1
    Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL Unix-5

      Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL Unix-5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X30300023
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Габариты, мм
      		130x90x120
      Степень защиты
      		IP 54
      Относительная влажность, %
      		90
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мультипризменный лазерный нивелир CONDTROL UniX-5 проецирует яркий лазерный крест вперед и 5 точек: вверх, вниз, назад, вправо и влево. Сверху на корпусе имеется мембранная клавиатура, с помощью которой можно выставить необходимую комбинацию лучей. Угол развертки составляет 160 градусов. Модель оснащена функцией самовыравнивания с диапазоном работы -5/+5 градусов. При большем отклонении издается характерный сигнал, а лазерный луч начинает мигать. Инструмент имеет возможность работы с приемником, в таком случае дальность измерения увеличивается до 100 метров.

        Особенности и Преимущества:

        • Управление всеми функциями мультипризменного лазерного нивелира CONDTROL UniX-5 осуществляется с интуитивно понятной клавиатуры сверху на корпусе.
        • Модель оснащена ударопрочным корпусом с уровнем пылевлагозащищенности IP54. Это значительно продлевает срок службы и увеличивает диапазон условий эксплуатации.
        • Яркий, отлично видимый лазер.
        • 5 ортогональных точек.
        • Развертка более 160 градусов;
        • Резиновый демпфер.
        • Механизм самовыравнивания.
        • Блокировка компенсатора для безопасной транспортировки.
        • Исключительно малый вес.
        • Удобная сумка для хранения и переноски.

        Комплектация:

        1. Нивелир.
        2. Источники питания.
        3. Мишень.
        4. Универсальное крепление.
        5. Переходной винт.
        6. Сумка.