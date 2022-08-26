Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL Unix-5
Арт. X30300023
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|130x90x120
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Степень защиты
|IP 54
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Относительная влажность, %
|90
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Макс. рабочая температура, °С
|50
- Мультипризменный лазерный нивелир CONDTROL UniX-5 проецирует яркий лазерный крест вперед и 5 точек: вверх, вниз, назад, вправо и влево. Сверху на корпусе имеется мембранная клавиатура, с помощью которой можно выставить необходимую комбинацию лучей. Угол развертки составляет 160 градусов. Модель оснащена функцией самовыравнивания с диапазоном работы -5/+5 градусов. При большем отклонении издается характерный сигнал, а лазерный луч начинает мигать. Инструмент имеет возможность работы с приемником, в таком случае дальность измерения увеличивается до 100 метров.
Особенности и Преимущества:
- Управление всеми функциями мультипризменного лазерного нивелира CONDTROL UniX-5 осуществляется с интуитивно понятной клавиатуры сверху на корпусе.
- Модель оснащена ударопрочным корпусом с уровнем пылевлагозащищенности IP54. Это значительно продлевает срок службы и увеличивает диапазон условий эксплуатации.
- Яркий, отлично видимый лазер.
- 5 ортогональных точек.
- Развертка более 160 градусов;
- Резиновый демпфер.
- Механизм самовыравнивания.
- Блокировка компенсатора для безопасной транспортировки.
- Исключительно малый вес.
- Удобная сумка для хранения и переноски.
Комплектация:
- Нивелир.
- Источники питания.
- Мишень.
- Универсальное крепление.
- Переходной винт.
- Сумка.