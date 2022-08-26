Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL Unix-5

Особенности и Преимущества:

Управление всеми функциями мультипризменного лазерного нивелира CONDTROL UniX-5 осуществляется с интуитивно понятной клавиатуры сверху на корпусе.

Модель оснащена ударопрочным корпусом с уровнем пылевлагозащищенности IP54. Это значительно продлевает срок службы и увеличивает диапазон условий эксплуатации.

Яркий, отлично видимый лазер.

5 ортогональных точек.

Развертка более 160 градусов;

Резиновый демпфер.

Механизм самовыравнивания.

Блокировка компенсатора для безопасной транспортировки.

Исключительно малый вес.

Удобная сумка для хранения и переноски.

Комплектация:

Нивелир. Источники питания. Мишень. Универсальное крепление. Переходной винт. Сумка.

Мультипризменный лазерный нивелир CONDTROL UniX-5 проецирует яркий лазерный крест вперед и 5 точек: вверх, вниз, назад, вправо и влево. Сверху на корпусе имеется мембранная клавиатура, с помощью которой можно выставить необходимую комбинацию лучей. Угол развертки составляет 160 градусов. Модель оснащена функцией самовыравнивания с диапазоном работы -5/+5 градусов. При большем отклонении издается характерный сигнал, а лазерный луч начинает мигать. Инструмент имеет возможность работы с приемником, в таком случае дальность измерения увеличивается до 100 метров.