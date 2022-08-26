Лазерный нивелир CONDTROL XLiner Combo SET

Преимущества

Мультипризменный лазерный нивелир Condtrol XLinerCombo SET имеет два луча. Первый луч создает линию по горизонтали, а второй - по вертикали.

Мягкая накладка на корпусе обеспечивает защиту нивелира от механических повреждений.

Данный нивелир может заменить лазерные нивелиры с оптической схемой 4V4H.

Работа при 0 градусов.

Небольшой вес - для удобства транспортировки прибора.

Возможно построение отдельно горизонтали и вертикали, а также креста ( горизонталь и вертикаль).

Построение пяти ортогональных лучей (зенит, надир и три горизонтальных: вперед, влево, вправо).

Разметка под углом 160 градусов.

Большая комплектация - для выполнения широкого спектра задач.

Мультипризменный лазерный нивелир Condtrol XLinerCombo SET может проецировать две лазерных линии, одна вертикальная другая горизонтальная и пять ортогональных лучей (зенит, надир и три горизонтальных: вперед, влево, вправо). Нивелир имеет степень пылевлагозащиты IP54. Мягкая накладка на корпусе обеспечивает защиту прибора от механических повреждений. Разметка под углом - 160 градусов. Нивелир имеет хорошую комплектацию - для выполнения широкого диапазона задач. Возможно построение отдельно вертикали и горизонтали, а также креста ( горизонталь и вертикаль).