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Лазерный нивелир CONDTROL XLiner Combo SET
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир CONDTROL XLiner Combo SET
    Арт. 77777X98153
    5.0
    1
    Лазерный нивелир CONDTROL XLiner Combo SET
    Лазерный нивелир CONDTROL XLiner Combo SET
      Лазерный нивелир CONDTROL XLiner Combo SET
      Лазерный нивелир CONDTROL XLiner Combo SET

      Лазерный нивелир CONDTROL XLiner Combo SET

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777X98153
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		131x74x113
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мультипризменный лазерный нивелир Condtrol XLinerCombo SET может проецировать две лазерных линии, одна вертикальная другая горизонтальная и пять ортогональных лучей (зенит, надир и три горизонтальных: вперед, влево, вправо).  Нивелир имеет степень пылевлагозащиты IP54. Мягкая накладка на корпусе обеспечивает защиту прибора от механических повреждений. Разметка под углом - 160 градусов. Нивелир имеет хорошую комплектацию - для выполнения широкого диапазона задач. Возможно построение отдельно вертикали и горизонтали, а также креста ( горизонталь и вертикаль).

        Преимущества

        • Мультипризменный лазерный нивелир Condtrol XLinerCombo SET имеет два луча. Первый луч создает линию по горизонтали, а второй - по вертикали.
        • Мягкая накладка на корпусе обеспечивает защиту нивелира от механических повреждений.
        • Данный нивелир может заменить лазерные нивелиры с оптической схемой 4V4H.
        • Работа при 0 градусов.
        • Небольшой вес - для удобства транспортировки прибора.
        • Возможно построение отдельно горизонтали и вертикали, а также креста ( горизонталь и вертикаль).
        • Построение пяти ортогональных лучей (зенит, надир и три горизонтальных: вперед, влево, вправо).
        • Разметка под углом 160 градусов.
        • Большая комплектация - для выполнения широкого спектра задач.