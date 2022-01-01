Электрический кусторез Makita UH4570

Преимущества

Безопасность. Полупрозрачный защитный кожух предохраняет пользователя от получения травм во время работы, не затрудняет видимость

Эффективность. Нож кустореза Makita UH4570 имеет двухстороннюю заточку, что снижает время, затраченное на работу, и повышает производительность

Надежный хват. Обрезиненная рукоятка обеспечивает надежное удержание инструмента

Электродвигатель отличается низким уровнем шума при работе

Отсутствие вредных выхлопных газов

Эргономичная мульти-рукоятка - удобная работа в любом из 4 положений

Электрический тормоз двигателя для безопасной работы

Колпак защищает лезвие, а также от обратного удара

Двойная защитная изоляция

Специальное покрытие лезвий - износостойкость

Три выключателя встроены в заднюю, переднюю и нижнюю ручку

Длина сетевого кабеля: 0.3 м

Кусторез Makita UH4570 - инструмент для формирования живой изгороди. Отличается небольшим весом и габаритами. Его можно держать в четырех положениях. Модель имеет высокопроизводительные лезвия и малошумный двигатель. Включается при нажатии двух выключателей одновременно. Специальный прозрачный кожух исключает попадание обрезков на руку пользователя.