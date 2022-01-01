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Электрический кусторез Makita UH4570
11 299 ₽
12 990 ₽
Электрические кусторезы
    Электрический кусторез Makita UH4570
    Арт. О00000034895
    Электрический кусторез Makita UH4570

      Электрический кусторез Makita UH4570

      • -1 691 ₽
      11 299 ₽
      12 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034895

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вид
      		кусторез
      Вес, кг
      		3.6
      Все характеристики
      • -1 691 ₽
      11 299 ₽
      12 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кусторез Makita UH4570 - инструмент для формирования живой изгороди. Отличается небольшим весом и габаритами. Его можно держать в четырех положениях. Модель имеет высокопроизводительные лезвия и малошумный двигатель. Включается при нажатии двух выключателей одновременно. Специальный прозрачный кожух исключает попадание обрезков на руку пользователя.

        Преимущества

        • Безопасность. Полупрозрачный защитный кожух предохраняет пользователя от получения травм во время работы, не затрудняет видимость
        • Эффективность. Нож кустореза Makita UH4570 имеет двухстороннюю заточку, что снижает время, затраченное на работу, и повышает производительность
        • Надежный хват. Обрезиненная рукоятка обеспечивает надежное удержание инструмента
        • Электродвигатель отличается низким уровнем шума при работе
        • Отсутствие вредных выхлопных газов
        • Эргономичная мульти-рукоятка - удобная работа в любом из 4 положений
        • Электрический тормоз двигателя для безопасной работы
        • Колпак защищает лезвие, а также от обратного удара
        • Двойная защитная изоляция
        • Специальное покрытие лезвий - износостойкость
        • Три выключателя встроены в заднюю, переднюю и нижнюю ручку
        • Длина сетевого кабеля: 0.3 м