Электрический кусторез Makita UH4570
Арт. О00000034895
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вид
|кусторез
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Вес, кг
|3.6
- Кусторез Makita UH4570 - инструмент для формирования живой изгороди. Отличается небольшим весом и габаритами. Его можно держать в четырех положениях. Модель имеет высокопроизводительные лезвия и малошумный двигатель. Включается при нажатии двух выключателей одновременно. Специальный прозрачный кожух исключает попадание обрезков на руку пользователя.
Преимущества
- Безопасность. Полупрозрачный защитный кожух предохраняет пользователя от получения травм во время работы, не затрудняет видимость
- Эффективность. Нож кустореза Makita UH4570 имеет двухстороннюю заточку, что снижает время, затраченное на работу, и повышает производительность
- Надежный хват. Обрезиненная рукоятка обеспечивает надежное удержание инструмента
- Электродвигатель отличается низким уровнем шума при работе
- Отсутствие вредных выхлопных газов
- Эргономичная мульти-рукоятка - удобная работа в любом из 4 положений
- Электрический тормоз двигателя для безопасной работы
- Колпак защищает лезвие, а также от обратного удара
- Двойная защитная изоляция
- Специальное покрытие лезвий - износостойкость
- Три выключателя встроены в заднюю, переднюю и нижнюю ручку
- Длина сетевого кабеля: 0.3 м