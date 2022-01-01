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Набор пилок по дереву Metabo T101BR
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Пилки для лобзиков
    Набор пилок по дереву Metabo T101BR
    Арт. Ю00000030831
    Набор пилок по дереву Metabo T101BR

      Набор пилок по дереву Metabo T101BR

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000030831

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		74
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пилки по дереву T101BR подходят для использования с лобзиками для быстрого и чистого реза под точным углом. Пилками можно работать с заготовками из ламината, твердых и мягких пород дерева, древесностружечными; плитами, столярными плитами, волокнистыми плитами, панелями с покрытием, толщиной 3-30 мм.

        Преимущества

        • Конструкция пилок изготовлена из стали марки HCS, шлифованные зубья, шлифованный задний угол
        • Отличается обратным зубчатым зацеплением