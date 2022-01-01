Набор пилок по дереву Metabo T101BR
Арт. Ю00000030831
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для дерева
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Рабочая длина, мм
|74
- Пилки по дереву T101BR подходят для использования с лобзиками для быстрого и чистого реза под точным углом. Пилками можно работать с заготовками из ламината, твердых и мягких пород дерева, древесностружечными; плитами, столярными плитами, волокнистыми плитами, панелями с покрытием, толщиной 3-30 мм.
Преимущества
- Конструкция пилок изготовлена из стали марки HCS, шлифованные зубья, шлифованный задний угол
- Отличается обратным зубчатым зацеплением