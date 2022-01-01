Набор пилок по дереву Metabo T101BR

Преимущества

Конструкция пилок изготовлена из стали марки HCS, шлифованные зубья, шлифованный задний угол

Отличается обратным зубчатым зацеплением

Пилки по дереву T101BR подходят для использования с лобзиками для быстрого и чистого реза под точным углом. Пилками можно работать с заготовками из ламината, твердых и мягких пород дерева, древесностружечными; плитами, столярными плитами, волокнистыми плитами, панелями с покрытием, толщиной 3-30 мм.