Набор пилок по дереву Metabo T101B 623634000 (5 шт.)

Преимущества

Пилки из высокоуглеродистой стали с однокулачковым хвостовиком

Подходят к лобзиковым пилам следующих фирм: Metabo, AEG, Atlas Copco, Black& Decker, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil

Пилки T101B Metabo 623634000 из серии Professional используются в лобзиковых пилах для работы по твердым породам дерева, мягкой древесине, древесностружечным, столярным и волокнистым плитам, а также по пластмассе, толщиной от 3 до 30 мм. У данных пилок шлифованные зубья и шлифованный задний угол, такой оснасткой осуществляют чистый рез.