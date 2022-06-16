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Набор пилок по дереву Metabo T101B 623634000 (5 шт.)
5.0
2
Найти аналог
Пилки для лобзиков
    Набор пилок по дереву Metabo T101B 623634000 (5 шт.)
    Арт. 77777X9009124
    5.0
    2
    Набор пилок по дереву Metabo T101B 623634000 (5 шт.)

      Набор пилок по дереву Metabo T101B 623634000 (5 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9009124
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		75
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пилки T101B Metabo 623634000 из серии Professional используются в лобзиковых пилах для работы по твердым породам дерева, мягкой древесине, древесностружечным, столярным и волокнистым плитам, а также по пластмассе, толщиной от 3 до 30 мм. У данных пилок шлифованные зубья и шлифованный задний угол, такой оснасткой осуществляют чистый рез.

        Преимущества

        • Пилки из высокоуглеродистой стали с однокулачковым хвостовиком
        • Подходят к лобзиковым пилам следующих фирм: Metabo, AEG, Atlas Copco, Black& Decker, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil