Разводной ключ Milwaukee 48227410, 250мм
Арт. О00000032815
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Мин. расстояние между губками, мм
|36.5
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Длина, мм
|250
- Разводной ключ Milwaukee 48227410, 250мм - выполнен из прочного металла с хромированным покрытием для защиты от коррозии. Инструмент оснащен параллельными губками, что обеспечивает безопасную работу с крепежом. Имеется лазерная разметка для точной настройки
Преимущества
- Специальный регулирующий винт позволяет надежно зафиксировать зев ключа
- Параллельные губки не проскальзывают и не повреждают поверхность
- Червячный механизм обеспечивает плавную регулировку
- Эргономичная конструкция рукоятки обеспечивает максимальное удобство и комфортное положение инструмента в руке
- Хромированная поверхность гарантирует защиту от коррозии и длительный срок службы
- Нанесенная лазером удобная мерная шкала обеспечивает высокую точность настройки
- Ремешок для ношения на руке