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Разводной ключ Milwaukee 48227410, 250мм
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Разводные ключи
    Разводной ключ Milwaukee 48227410, 250мм
    Арт. О00000032815
    Разводной ключ Milwaukee 48227410, 250мм
    Разводной ключ Milwaukee 48227410, 250мм
    Разводной ключ Milwaukee 48227410, 250мм
      Разводной ключ Milwaukee 48227410, 250мм
      Разводной ключ Milwaukee 48227410, 250мм
      Разводной ключ Milwaukee 48227410, 250мм

      Разводной ключ Milwaukee 48227410, 250мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000032815

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Мин. расстояние между губками, мм
      		36.5
      Длина, мм
      		250
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Разводной ключ Milwaukee 48227410, 250мм - выполнен из прочного металла с хромированным покрытием для защиты от коррозии. Инструмент оснащен параллельными губками, что обеспечивает безопасную работу с крепежом. Имеется лазерная разметка для точной настройки

        Преимущества

        • Специальный регулирующий винт позволяет надежно зафиксировать зев ключа
        • Параллельные губки не проскальзывают и не повреждают поверхность
        • Червячный механизм обеспечивает плавную регулировку
        • Эргономичная конструкция рукоятки обеспечивает максимальное удобство и комфортное положение инструмента в руке
        • Хромированная поверхность гарантирует защиту от коррозии и длительный срок службы
        • Нанесенная лазером удобная мерная шкала обеспечивает высокую точность настройки
        • Ремешок для ношения на руке