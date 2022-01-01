Преимущества

Специальный регулирующий винт позволяет надежно зафиксировать зев ключа

Параллельные губки не проскальзывают и не повреждают поверхность

Червячный механизм обеспечивает плавную регулировку

Эргономичная конструкция рукоятки обеспечивает максимальное удобство и комфортное положение инструмента в руке

Хромированная поверхность гарантирует защиту от коррозии и длительный срок службы

Нанесенная лазером удобная мерная шкала обеспечивает высокую точность настройки

Ремешок для ношения на руке

Разводной ключ Milwaukee 48227410, 250мм - выполнен из прочного металла с хромированным покрытием для защиты от коррозии. Инструмент оснащен параллельными губками, что обеспечивает безопасную работу с крепежом. Имеется лазерная разметка для точной настройки