Молоток Вихрь 73/6/8/6 (600 гр, квадратный боёк, фиберглассовая ручка)

Преимущества

Прочная рукоятка обеспечивает передачу силы непосредственно на объект

Имеются противоскользящие вставки

Молоток 600г, фибергласовая двухкомпонентная ручка Вихрь 73/6/8/6 представляет собой удобный инструмент для мастерской, дома или крупного производства.