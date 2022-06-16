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Молоток Вихрь 73/6/8/6 (600 гр, квадратный боёк, фиберглассовая ручка)
5.0
2
Найти аналог
Слесарные молотки
    Молоток Вихрь 73/6/8/6 (600 гр, квадратный боёк, фиберглассовая ручка)
    Арт. О00000006428
    5.0
    2
    Молоток Вихрь 73/6/8/6 (600 гр, квадратный боёк, фиберглассовая ручка)
    Молоток Вихрь 73/6/8/6 (600 гр, квадратный боёк, фиберглассовая ручка)
    Молоток Вихрь 73/6/8/6 (600 гр, квадратный боёк, фиберглассовая ручка)
      Молоток Вихрь 73/6/8/6 (600 гр, квадратный боёк, фиберглассовая ручка)
      Молоток Вихрь 73/6/8/6 (600 гр, квадратный боёк, фиберглассовая ручка)
      Молоток Вихрь 73/6/8/6 (600 гр, квадратный боёк, фиберглассовая ручка)

      Молоток Вихрь 73/6/8/6 (600 гр, квадратный боёк, фиберглассовая ручка)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000006428
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип молотка
      		слесарный
      Вес бойка, кг
      		0.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Молоток 600г, фибергласовая двухкомпонентная ручка Вихрь 73/6/8/6 представляет собой удобный инструмент для мастерской, дома или крупного производства.

        Преимущества

        • Прочная рукоятка обеспечивает передачу силы непосредственно на объект 
        • Имеются противоскользящие вставки