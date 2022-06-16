Молоток Вихрь 73/6/8/6 (600 гр, квадратный боёк, фиберглассовая ручка)
Арт. О00000006428
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип молотка
|слесарный
|
Вес бойка, кг
|0.6
С этим товаром смотрят
- Молоток 600г, фибергласовая двухкомпонентная ручка Вихрь 73/6/8/6 представляет собой удобный инструмент для мастерской, дома или крупного производства.
Преимущества
- Прочная рукоятка обеспечивает передачу силы непосредственно на объект
- Имеются противоскользящие вставки