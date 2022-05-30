Мотоблок бензиновый ТехПром М3Р-820, 8 л.с.
Арт. Ю00000020814
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс
|легкий
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Тип двигателя
|бензиновый
- Мотоблок ТехПром 8 л.с. – достойная альтернатива мини-трактору. Данная модель эффективна даже в самых сложных условиях (устойчива к значительным нагрузкам). Мотоблок ТехПром М3Р 820 8 л.с. справится с обработкой почвы и другими хозяйственными задачами на даче, ферме, в коммунальном хозяйстве.
ТехПром 8 л.с. с широкой колесной базой комплектуется 4-тактным бензиновым мотором с системой воздушного охлаждения, 3,6-литровым топливным баком и механическим цепным редуктором. Мотор надежно защищен от грязи и попадания мусора широкими крыльями.
Мотоблок ТехПром 8 л.с. можно купить в интернет-магазине «Бигам» и с доставкой по всей России, в том числе курьером до дома. На сайте www.bigam.ru ТехПром М3Р 820 8 л.с. по цене до 15% ниже, чем в розничных магазинах.
Преимущества
- Эргономичность и простота управления
- Устойчивость и высокий уровень проходимости (мощные протекторы)
- Наличие регулируемого ограничителя глубины обработки
- Регулируемая рулевая колонка
- Объем бензобака – 3,6 л
- Работа с различным навесным оборудованием, в том числе других производителей
- Солидная мощность двигателя – 8 л.с