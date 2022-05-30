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Мотоблок бензиновый ТехПром М3Р-820, 8 л.с.
5.0
3
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок бензиновый ТехПром М3Р-820, 8 л.с.
    Арт. Ю00000020814
    5.0
    3
    Мотоблок бензиновый ТехПром М3Р-820, 8 л.с.

      Мотоблок бензиновый ТехПром М3Р-820, 8 л.с.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000020814
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Техпром
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		легкий
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мотоблок ТехПром 8 л.с. – достойная альтернатива мини-трактору. Данная модель эффективна даже в самых сложных условиях (устойчива к значительным нагрузкам). Мотоблок ТехПром М3Р 820 8 л.с. справится с обработкой почвы и другими хозяйственными задачами на даче, ферме, в коммунальном хозяйстве.
        ТехПром 8 л.с. с широкой колесной базой комплектуется 4-тактным бензиновым мотором с системой воздушного охлаждения, 3,6-литровым топливным баком и механическим цепным редуктором. Мотор надежно защищен от грязи и попадания мусора широкими крыльями.
        Мотоблок ТехПром 8 л.с. можно купить в интернет-магазине «Бигам» и с доставкой по всей России, в том числе курьером до дома. На сайте www.bigam.ru ТехПром М3Р 820 8 л.с. по цене до 15% ниже, чем в розничных магазинах.

        Преимущества

        • Эргономичность и простота управления
        • Устойчивость и высокий уровень проходимости (мощные протекторы)
        • Наличие регулируемого ограничителя глубины обработки
        • Регулируемая рулевая колонка
        • Объем бензобака – 3,6 л
        • Работа с различным навесным оборудованием, в том числе других производителей
        • Солидная мощность двигателя – 8 л.с