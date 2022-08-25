Мотоблок дизельный Aurora SPACE-YARD 1050D
Арт. aurora_4191
Характеристики
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Производитель
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Тип двигателя
|дизельный
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Мощность, л.с.
|6
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Вес, кг
|106
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Макс. ширина обработки, мм
|1200
Описание:
Дизельный мотоблок (культиватор) Aurora SPACE-YARD 1050 D 11592 подходит для обработки почвы на больших приусадебных участках. Оснащен электростартером с аккумулятором 36 А*ч, что облегчает запуск двигателя. Вал отбора мощности позволяет подсоединять дополнительное оборудование (помпа, снегоуборщик и т.д.), благодаря чему возможности агрегата значительно расширяются. При объемном бензобаке и экономном расходе топлива мотоблок способен длительное время работать без дозаправки. Ширина обработки варьируется от 800 до 1200 мм.
Преимущества:
- Надёжная зубчатая передача;
- 3-x скоростная коробка передач;
- Дизельный двигатель мощностью 6 л.с. обладает большим запасом моторесурса;
- Прочный чугунный корпус редуктора предохраняет узел от камней;
- Шестигранные оси надёжно фиксируют колёса, фрезы или грунтозацепы;
- Усиленная сцепка позволяет оснастить аппарат плугом, телегой, сошником;
- Регулировка рукояток управления возможна как по горизонтали, на 360 градусов, так и по вертикали.
Комплектация:
- Мотоблок;
- 32 усиленные почвофрезы;
- Боковые диски;
- Пневматические колеса 4.00-8;
- Передняя подпорка;
- Упаковка.