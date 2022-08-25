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Мотоблок дизельный Aurora SPACE-YARD 1050D
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок дизельный Aurora SPACE-YARD 1050D
    Арт. aurora_4191
    5.0
    1
    Мотоблок дизельный Aurora SPACE-YARD 1050D

      Мотоблок дизельный Aurora SPACE-YARD 1050D

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. aurora_4191
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Тип двигателя
      		дизельный
      Мощность, л.с.
      		6
      Вес, кг
      		106
      Макс. ширина обработки, мм
      		1200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Дизельный мотоблок (культиватор) Aurora SPACE-YARD 1050 D 11592 подходит для обработки почвы на больших приусадебных участках. Оснащен электростартером с аккумулятором 36 А*ч, что облегчает запуск двигателя. Вал отбора мощности позволяет подсоединять дополнительное оборудование (помпа, снегоуборщик и т.д.), благодаря чему возможности агрегата значительно расширяются. При объемном бензобаке и экономном расходе топлива мотоблок способен длительное время работать без дозаправки. Ширина обработки варьируется от 800 до 1200 мм.

        Преимущества:

        • Надёжная зубчатая передача;
        • 3-x скоростная коробка передач;
        • Дизельный двигатель мощностью 6 л.с. обладает большим запасом моторесурса;
        • Прочный чугунный корпус редуктора предохраняет узел от камней;
        • Шестигранные оси надёжно фиксируют колёса, фрезы или грунтозацепы;
        • Усиленная сцепка позволяет оснастить аппарат плугом, телегой, сошником;
        • Регулировка рукояток управления возможна как по горизонтали, на 360 градусов, так и по вертикали.

        Комплектация:

        • Мотоблок;
        • 32 усиленные почвофрезы;
        • Боковые диски;
        • Пневматические колеса 4.00-8;
        • Передняя подпорка;
        • Упаковка.