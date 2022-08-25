Мотоблок дизельный Aurora SPACE-YARD 1050D

Описание:

Дизельный мотоблок (культиватор) Aurora SPACE-YARD 1050 D 11592 подходит для обработки почвы на больших приусадебных участках. Оснащен электростартером с аккумулятором 36 А*ч, что облегчает запуск двигателя. Вал отбора мощности позволяет подсоединять дополнительное оборудование (помпа, снегоуборщик и т.д.), благодаря чему возможности агрегата значительно расширяются. При объемном бензобаке и экономном расходе топлива мотоблок способен длительное время работать без дозаправки. Ширина обработки варьируется от 800 до 1200 мм.

Преимущества:

Надёжная зубчатая передача;

3-x скоростная коробка передач;

Дизельный двигатель мощностью 6 л.с. обладает большим запасом моторесурса;

Прочный чугунный корпус редуктора предохраняет узел от камней;

Шестигранные оси надёжно фиксируют колёса, фрезы или грунтозацепы;

Усиленная сцепка позволяет оснастить аппарат плугом, телегой, сошником;

Регулировка рукояток управления возможна как по горизонтали, на 360 градусов, так и по вертикали.

Комплектация: