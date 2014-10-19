Мотоблок Master-Yard MT 70 R TWK+

Мотоблок Masteryard MT 70R TWK+ используется для земельных работ, подметания, уборки снега и транспортировки груза. Оснащен мощным бензиновым мотором. Укомплектован фрезами из закаленной стали, которые легко справятся с любым типом почвы. Имеет несколько скоростей вперед и задний ход. Элементы управления расположены на рукоятке. Колеса с сельскохозяйственным протектором позволяют сократить время на транспортировку мотоблока.



Преимущества