Мотоблок Master-Yard MT 70 R TWK+
Арт. X1909222752
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
- Мотоблок Masteryard MT 70R TWK+ используется для земельных работ, подметания, уборки снега и транспортировки груза. Оснащен мощным бензиновым мотором. Укомплектован фрезами из закаленной стали, которые легко справятся с любым типом почвы. Имеет несколько скоростей вперед и задний ход. Элементы управления расположены на рукоятке. Колеса с сельскохозяйственным протектором позволяют сократить время на транспортировку мотоблока.
Преимущества
- Привод переднего навесного оборудования позволяет использовать газонокосилку, роторную косилку, снегоотбрасыватель, щетку (опции);
- Реверс - маневренность Masteryard MT 70R TWK+ 3000362703;
- Реверс центрирован между 1 и 2 передачей, поэтому он доступен в любой момент;
- Фрезы из закаленной стали способны справиться с любым типом почвы;
- Две скорости вперед обеспечивают возможность выбора оптимальной скорости в зависимости от нагрузки;
- Цепной разборный редуктор с "пожизненной" смазкой;
- Пневматические колеса - повышенная проходимость;
- 4-х тактный бензиновый двигатель;
- Регулировка положения рукоятки;
- Складная рукоятка;
- Транспортировочное колесо;
- Площадь обработки: 2500 кв.м.