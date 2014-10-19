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Мотоблок Master-Yard MT 70 R TWK+
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок Master-Yard MT 70 R TWK+
    Арт. X1909222752
    5.0
    1
    Мотоблок Master-Yard MT 70 R TWK+

      Мотоблок Master-Yard MT 70 R TWK+

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1909222752
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Master-Yard
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Мотоблок Masteryard MT 70R TWK+ используется для земельных работ, подметания, уборки снега и транспортировки груза. Оснащен мощным бензиновым мотором. Укомплектован фрезами из закаленной стали, которые легко справятся с любым типом почвы. Имеет несколько скоростей вперед и задний ход. Элементы управления расположены на рукоятке. Колеса с сельскохозяйственным протектором позволяют сократить время на транспортировку мотоблока.

        Преимущества

        • Привод переднего навесного оборудования позволяет использовать газонокосилку, роторную косилку, снегоотбрасыватель, щетку (опции);
        • Реверс - маневренность Masteryard MT 70R TWK+ 3000362703;
        • Реверс центрирован между 1 и 2 передачей, поэтому он доступен в любой момент;
        • Фрезы из закаленной стали способны справиться с любым типом почвы;
        • Две скорости вперед обеспечивают возможность выбора оптимальной скорости в зависимости от нагрузки;
        • Цепной разборный редуктор с "пожизненной" смазкой;
        • Пневматические колеса - повышенная проходимость;
        • 4-х тактный бензиновый двигатель;
        • Регулировка положения рукоятки;
        • Складная рукоятка;
        • Транспортировочное колесо;
        • Площадь обработки: 2500 кв.м.