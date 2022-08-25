Мотоблок с ВОМ Atletico 340PD, двиг. Yanmar (435 сс), 3 вперед/3 назад, 164 кг
Арт. 1128770
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Франция
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Тип двигателя
|дизельный
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Мощность, л.с.
|10
- Мотоблок Caiman Atletico 340PD – многофункциональный двухколесный трактор с профессиональным дизельным двигателем Yanmar мощностью 10 л.с., реверсивной рукояткой управления, гидравлическим сцеплением PowerSafe®, блокировкой дифференциала, независимыми рабочими тормозами и шириной обработки почвы до 80 см (в зависимости от выбора навесного приспособления). Эта универсальная машина позволяет круглый год выполнять множество задач наряду с классической культивацией: обработка почвы, уход за садом и газонами, междурядная стрижка в виноградниках и фруктовых садах, работа на неухоженных территориях. Реверсивная рукоятка управления, в сочетании с правильным соотношением передних скоростей и скоростью вращения независимого ВОМ, позволяют использовать мотоблок и с задним, и с передним навесным оборудованием. Благодаря простоте ухода и эксплуатации двухколесный трактор может быть использован любыми пользователями: от частных владельцев до профессионалов (фермерских, тепличных, садовых, коммунальных хозяйств).
Преимущества
- Профессиональный дизельный двигатель Yanmar L100N (10 л.с.) воздушного охлаждения
- Запатентованное гидравлическое многодисковое сцепление PowerSafe® в масляной ванне
- Безопасность – немедленная остановка машины и навесного приспособления при отпускании рукоятки управления. Двигатель при этом продолжает работать. Предохранительная система позволяет избежать случайного возобновления работы
- Надежность – сцепление не требует обслуживания и имеет практически неограниченный срок службы, даже при работе в сложных условиях, связанных с переменными движениями навесного приспособления или его высокой инерцией
- Производительность – никакого перегрева даже при длительных нагрузках, никакого снижения продуктивности при любых рабочих температурах
- Комфорт – мягкое и постепенное включение, рычаг в нажатом положении удерживаться с минимальным усилием. Никаких предварительных действий для запуска двигателя не требуется.
- Гарантия на сцепление 5 лет
- Механическая трансмиссия (3 скорости вперед + 3 назад)
- Независимый вал отбора мощности 990 об/мин
- Регулируемая реверсивная рукоятка управления
- Быстрый реверс
- Дифференциал с блокировкой
- Независимые рабочие тормоза барабанного типа
- Стояночный тормоз