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Полотна для эл.лобзика MPS 81-1-109, набор (3101+3102 - T101B+T101BR)
350 ₽
Пилки для лобзиков
    Полотна для эл.лобзика MPS 81-1-109, набор (3101+3102 - T101B+T101BR)
    Арт. О00000040483
    Полотна для эл.лобзика MPS 81-1-109, набор (3101+3102 - T101B+T101BR)
    Полотна для эл.лобзика MPS 81-1-109, набор (3101+3102 - T101B+T101BR)
    Полотна для эл.лобзика MPS 81-1-109, набор (3101+3102 - T101B+T101BR)
    Полотна для эл.лобзика MPS 81-1-109, набор (3101+3102 - T101B+T101BR)
      Полотна для эл.лобзика MPS 81-1-109, набор (3101+3102 - T101B+T101BR)
      Полотна для эл.лобзика MPS 81-1-109, набор (3101+3102 - T101B+T101BR)
      Полотна для эл.лобзика MPS 81-1-109, набор (3101+3102 - T101B+T101BR)
      Полотна для эл.лобзика MPS 81-1-109, набор (3101+3102 - T101B+T101BR)

      Полотна для эл.лобзика MPS 81-1-109, набор (3101+3102 - T101B+T101BR)

      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040483

      Характеристики

      Производитель
      		MPS
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		75
      Все характеристики
      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лобзиковое пильное полотно T 101 B  позволяет выполнять чистые прямые пропилы в древесине. Гладко шлифованные зубья с телом сужающейся формы обеспечивают безупречный результат. Полотно из хром-ванадиевой стали подходит для пиления мягкой древесины и неабразивных древесных материалов. Мелкий прогрессивный шаг зубьев (2,5 мм) полотна позволяет пилить древесные материалы толщиной 3–30 мм. Для лобзиков с системами крепления с Т-образным хвостовиком.T101B 75 х 2,5 мм HCS, толщина 1,45мм. CV (хром-ванадиевая сталь) + CT (зубья крестообразно шлифованные, конической формы) = Очень чистый пропил. Лобзиковое пильное полотно T 101 BR — то же самое, но с обратным направлением зубцов. Отлично подходит для раскроя материалов,где нежелательны сколы на лицевой поверхности (например,столешницы). При работе необходимо дополнительное усилие, придавливающее лобзик к материалу, так как рабочий ход подбрасывает инструмент вверх.

        Преимущества

        • Долгий срок службы