Полотна для эл.лобзика MPS 81-1-109, набор (3101+3102 - T101B+T101BR)

Преимущества

Долгий срок службы

Лобзиковое пильное полотно T 101 B позволяет выполнять чистые прямые пропилы в древесине. Гладко шлифованные зубья с телом сужающейся формы обеспечивают безупречный результат. Полотно из хром-ванадиевой стали подходит для пиления мягкой древесины и неабразивных древесных материалов. Мелкий прогрессивный шаг зубьев (2,5 мм) полотна позволяет пилить древесные материалы толщиной 3–30 мм. Для лобзиков с системами крепления с Т-образным хвостовиком.T101B 75 х 2,5 мм HCS, толщина 1,45мм. CV (хром-ванадиевая сталь) + CT (зубья крестообразно шлифованные, конической формы) = Очень чистый пропил. Лобзиковое пильное полотно T 101 BR — то же самое, но с обратным направлением зубцов. Отлично подходит для раскроя материалов,где нежелательны сколы на лицевой поверхности (например,столешницы). При работе необходимо дополнительное усилие, придавливающее лобзик к материалу, так как рабочий ход подбрасывает инструмент вверх.