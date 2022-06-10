Набор инструмента AV Steel AV-011076, 76 предметов
Арт. О00000005522
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|6.2
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Габариты, мм
|400x300x80
- Профессиональный набор инструментов AV Steel 76 предметов AV-011076 - специализированные приспособления для ремонта и обслуживания автотранспорта. Эргономичные рукояти трещоточных приводов обеспечивают комфорт и удобство в работе. Инструмент компактно размещается в прочном кейсе с отделениями для каждого приспособления.
Преимущества
- Привод: 1/2", 1/4"
- Высокое качество комплектующий
- Многофункциональность
- Удобство хранения
- Комфортная работы
- Долгий срок службы
- Работы с любыми видами крепежа