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Набор инструмента AV Steel AV-011076, 76 предметов
5.0
2
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструмента AV Steel AV-011076, 76 предметов
    Арт. О00000005522
    5.0
    2
    Набор инструмента AV Steel AV-011076, 76 предметов
    Набор инструмента AV Steel AV-011076, 76 предметов
      Набор инструмента AV Steel AV-011076, 76 предметов
      Набор инструмента AV Steel AV-011076, 76 предметов

      Набор инструмента AV Steel AV-011076, 76 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000005522
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		AV Steel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		6.2
      Габариты, мм
      		400x300x80
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Профессиональный набор инструментов AV Steel 76 предметов AV-011076 - специализированные приспособления для ремонта и обслуживания автотранспорта. Эргономичные рукояти трещоточных приводов обеспечивают комфорт и удобство в работе. Инструмент компактно размещается в прочном кейсе с отделениями для каждого приспособления.

        Преимущества

        • Привод: 1/2", 1/4"
        • Высокое качество комплектующий
        • Многофункциональность
        • Удобство хранения
        • Комфортная работы
        • Долгий срок службы
        • Работы с любыми видами крепежа