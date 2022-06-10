Набор инструмента AV Steel AV-011076, 76 предметов

Профессиональный набор инструментов AV Steel 76 предметов AV-011076 - специализированные приспособления для ремонта и обслуживания автотранспорта. Эргономичные рукояти трещоточных приводов обеспечивают комфорт и удобство в работе. Инструмент компактно размещается в прочном кейсе с отделениями для каждого приспособления.



Преимущества