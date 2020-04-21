Набор инструментов AV Steel AV-011082, профессиональный, 82 предмета
Арт. О00000005520
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|6.3
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Габариты, мм
|400x300x80
- Профессиональный набор инструментов 82 предмета AV Steel AV-011082 предназначается для работ с различными видами крепежа. Все рабочие части приспособлений выполнены из хромованадиевой стали, что является гарантией долговечности. Инструмент компактно размещается в прочном кейсе с отделениями для каждого приспособления.
Преимущества
- Высокое качество комплектующий
- Многофункциональность
- Удобство хранения
- Комфортная работы
- Долгий срок службы
- Работы с любыми видами крепежа
- Привод: 1/2", 1/4"