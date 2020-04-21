Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор инструментов AV Steel AV-011082, профессиональный, 82 предмета
5.0
3
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов AV Steel AV-011082, профессиональный, 82 предмета
    Арт. О00000005520
    5.0
    3
    Набор инструментов AV Steel AV-011082, профессиональный, 82 предмета
    Набор инструментов AV Steel AV-011082, профессиональный, 82 предмета
    Набор инструментов AV Steel AV-011082, профессиональный, 82 предмета
      Набор инструментов AV Steel AV-011082, профессиональный, 82 предмета
      Набор инструментов AV Steel AV-011082, профессиональный, 82 предмета
      Набор инструментов AV Steel AV-011082, профессиональный, 82 предмета

      Набор инструментов AV Steel AV-011082, профессиональный, 82 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000005520
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		AV Steel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		6.3
      Габариты, мм
      		400x300x80
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Профессиональный набор инструментов 82 предмета AV Steel AV-011082 предназначается для работ с различными видами крепежа. Все рабочие части приспособлений выполнены из хромованадиевой стали, что является гарантией долговечности. Инструмент компактно размещается в прочном кейсе с отделениями для каждого приспособления.

        Преимущества

        • Высокое качество комплектующий
        • Многофункциональность 
        • Удобство хранения
        • Комфортная работы
        • Долгий срок службы
        • Работы с любыми видами крепежа
        • Привод: 1/2", 1/4"