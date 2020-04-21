Набор инструментов AV Steel AV-011082, профессиональный, 82 предмета

Профессиональный набор инструментов 82 предмета AV Steel AV-011082 предназначается для работ с различными видами крепежа. Все рабочие части приспособлений выполнены из хромованадиевой стали, что является гарантией долговечности. Инструмент компактно размещается в прочном кейсе с отделениями для каждого приспособления.



Преимущества