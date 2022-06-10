Набор инструментов AV Steel AV-011147, 147 предметов

Профессиональный набор инструментов 147 предметов AV Steel AV-011147 применяется для выполнения слесарных работ и монтажных работ. Все составляющие комплекта изготовлены из хромованадиевой стали с матовом покрытием. Головки оснащаются насечкой для удобства работы. Прочный пластиковый кейс обеспечивает компактное хранение инструмента.



Преимущества