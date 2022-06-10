Набор инструментов AV Steel AV-011147, 147 предметов
Арт. О00000005515
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|12.92
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Габариты, мм
|575x380x95
- Профессиональный набор инструментов 147 предметов AV Steel AV-011147 применяется для выполнения слесарных работ и монтажных работ. Все составляющие комплекта изготовлены из хромованадиевой стали с матовом покрытием. Головки оснащаются насечкой для удобства работы. Прочный пластиковый кейс обеспечивает компактное хранение инструмента.
Преимущества
- Высокое качество комплектующий
- Многофункциональность
- Удобство хранения
- Комфортная работы
- Долгий срок служб
- Работы с любыми видами крепежа