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Набор инструментов AV Steel AV-011147, 147 предметов
5.0
2
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов AV Steel AV-011147, 147 предметов
    Арт. О00000005515
    5.0
    2
    Набор инструментов AV Steel AV-011147, 147 предметов
    Набор инструментов AV Steel AV-011147, 147 предметов
    Набор инструментов AV Steel AV-011147, 147 предметов
    Набор инструментов AV Steel AV-011147, 147 предметов
    Набор инструментов AV Steel AV-011147, 147 предметов
    Набор инструментов AV Steel AV-011147, 147 предметов
    Набор инструментов AV Steel AV-011147, 147 предметов
      Набор инструментов AV Steel AV-011147, 147 предметов
      Набор инструментов AV Steel AV-011147, 147 предметов
      Набор инструментов AV Steel AV-011147, 147 предметов
      Набор инструментов AV Steel AV-011147, 147 предметов
      Набор инструментов AV Steel AV-011147, 147 предметов
      Набор инструментов AV Steel AV-011147, 147 предметов
      Набор инструментов AV Steel AV-011147, 147 предметов

      Набор инструментов AV Steel AV-011147, 147 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000005515
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		AV Steel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		12.92
      Габариты, мм
      		575x380x95
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Профессиональный набор инструментов 147 предметов AV Steel AV-011147 применяется для выполнения слесарных работ и монтажных работ. Все составляющие комплекта изготовлены из хромованадиевой стали с матовом покрытием. Головки оснащаются насечкой для удобства работы. Прочный пластиковый кейс обеспечивает компактное хранение инструмента.

        Преимущества

        • Высокое качество комплектующий
        • Многофункциональность 
        • Удобство хранения
        • Комфортная работы
        • Долгий срок служб
        • Работы с любыми видами крепежа