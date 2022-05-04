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Набор пилок Metabo 3 шт. 623968000
5.0
2
Найти аналог
Пилки для лобзиков
    Набор пилок Metabo 3 шт. 623968000
    Арт. 9009162
    5.0
    2
    Набор пилок Metabo 3 шт. 623968000

      Набор пилок Metabo 3 шт. 623968000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9009162
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для дерева, для металла, для пластика
      Количество, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пилки для лобзика универсальные Metabo 3 шт. (623968000) предназначены для обработки пластиковых, металлических и деревянных заготовок. Качественная заводская заточка зубьев обеспечивает гладкий и ровный срез, а также снижает риск появления зазубрин, трещин и другой деформации. 

        Преимущества

        • Пильные полотна произведены из прочного металлического сплава
        • Материал не деформируется при высоких и регулярных нагрузках, устойчив к появлению коррозии и окислению
        • Т-образный хвостовик совместим с электроинструментом марок Metabo, AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi, Makita