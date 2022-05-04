Набор пилок Metabo 3 шт. 623968000
Арт. 9009162
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для дерева, для металла, для пластика
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Количество, шт
|3
- Пилки для лобзика универсальные Metabo 3 шт. (623968000) предназначены для обработки пластиковых, металлических и деревянных заготовок. Качественная заводская заточка зубьев обеспечивает гладкий и ровный срез, а также снижает риск появления зазубрин, трещин и другой деформации.
Преимущества
- Пильные полотна произведены из прочного металлического сплава
- Материал не деформируется при высоких и регулярных нагрузках, устойчив к появлению коррозии и окислению
- Т-образный хвостовик совместим с электроинструментом марок Metabo, AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi, Makita