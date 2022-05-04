Набор пилок Metabo 3 шт. 623968000

Преимущества

Пильные полотна произведены из прочного металлического сплава

Материал не деформируется при высоких и регулярных нагрузках, устойчив к появлению коррозии и окислению

Т-образный хвостовик совместим с электроинструментом марок Metabo, AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi, Makita

Пилки для лобзика универсальные Metabo 3 шт. (623968000) предназначены для обработки пластиковых, металлических и деревянных заготовок. Качественная заводская заточка зубьев обеспечивает гладкий и ровный срез, а также снижает риск появления зазубрин, трещин и другой деформации.