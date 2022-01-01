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Набор токарных резцов Jet 19500118, HSS, 6 шт.
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Наборы стамесок
    Набор токарных резцов Jet 19500118, HSS, 6 шт.
    Арт. jet_16849
    Набор токарных резцов Jet 19500118, HSS, 6 шт.
    Набор токарных резцов Jet 19500118, HSS, 6 шт.
    Набор токарных резцов Jet 19500118, HSS, 6 шт.
      Набор токарных резцов Jet 19500118, HSS, 6 шт.
      Набор токарных резцов Jet 19500118, HSS, 6 шт.
      Набор токарных резцов Jet 19500118, HSS, 6 шт.

      Набор токарных резцов Jet 19500118, HSS, 6 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_16849

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Количество предметов, шт
      		6
      Профиль
      		плоский
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор токарных резцов JET 19500118 предназначен для обработки древесины на токарных станках. Лезвия резцов изготовлены из высококачественной инструментальной стали HSS. Поверхность резцов отшлифована и отполирована. Рукоятки выполнены из ясеня. Количество резцов в наборе — 6 шт. Поставляется в деревянной коробке.