Набор токарных резцов Jet 19500118, HSS, 6 шт.
Арт. jet_16849
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Количество предметов, шт
|6
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Профиль
|плоский
- Набор токарных резцов JET 19500118 предназначен для обработки древесины на токарных станках. Лезвия резцов изготовлены из высококачественной инструментальной стали HSS. Поверхность резцов отшлифована и отполирована. Рукоятки выполнены из ясеня. Количество резцов в наборе — 6 шт. Поставляется в деревянной коробке.