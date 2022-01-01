Набор токарных резцов Jet 19500118, HSS, 6 шт.

Набор токарных резцов JET 19500118 предназначен для обработки древесины на токарных станках. Лезвия резцов изготовлены из высококачественной инструментальной стали HSS. Поверхность резцов отшлифована и отполирована. Рукоятки выполнены из ясеня. Количество резцов в наборе — 6 шт. Поставляется в деревянной коробке.