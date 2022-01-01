Косилка роторная Motor Sich КРН-2С

Преимущества

Сделана по современным технологиям

Большая ширина захвата (80 см)

Солидная высота среза (4-5 см)

Высокая производительность (0,15 га/час)

Обеспечивает приличную скорость работы (0.8-4 км/ч)

Доступная цена

Косилка роторная Мотор Сич КРН-2С — многофункциональный агрегат, благодаря которому удастся повысить продуктивность труда. С помощью этого оборудования можно скашивать сеянные и природные травы. Также данное устройство позволяет быстро убрать толстостебельную растительность, мелкие кустарники, зерновые культуры. Косилка этой модификации предоставляет возможность работать не только на ровных участках. Она не доставляет хлопот и при косьбе на разных косогорах, наклонах. При этом крутизна подобных рельефов местности может доходить до 15 градусов. Косилка роторная Мотор Сич КРН-2С агрегатируется со всеми мотоблоками, изготовленными компанией «Мотор Сич». Такое устройство незаменимо на тех участках земли, где использовать трактор из-за его весьма внушительных габаритов, не удастся. Данная модель имеет ширину захвата минимум 80 см, что позволяет достаточно быстро обрабатывать даже средние по площади участки. Высоту среза травы можно регулировать от 60 до 70 мм. Благодаря всему этому можно создавать оптимальные условия работы для решения конкретной задачи. Режущие диски вращаются быстро. Скорость их работы также можно менять. Косилка этой модификации имеет солидную производительность — минимум 0,15 га/час. Подобные показатели свидетельствуют о том, что даже большой объем работы можно выполнить в короткие сроки.