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Ножницы по металлу левого реза OMBRA, 250 мм, 48010L
5.0
1
Найти аналог
Ножницы по металлу
    Ножницы по металлу левого реза OMBRA, 250 мм, 48010L
    Арт. ombratools_6478
    5.0
    1
    Ножницы по металлу левого реза OMBRA, 250 мм, 48010L
    Ножницы по металлу левого реза OMBRA, 250 мм, 48010L
      Ножницы по металлу левого реза OMBRA, 250 мм, 48010L
      Ножницы по металлу левого реза OMBRA, 250 мм, 48010L

      Ножницы по металлу левого реза OMBRA, 250 мм, 48010L

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. ombratools_6478
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Тип
      		левый
      Толщина металла, мм
      		1.2
      Длина, мм
      		250
      Материал рукоятки
      		двухкомпонентный пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Представляют собой один из наиболее часто используемых инструментов как в профессиональной области, так и в бытовой. Ножницы по металлу способны обеспечить быстрый и качественный рез листового металла и металлических заготовок, а так же отличный фигурный раскрой, без лишних физических усилий, поэтому этот инструмент широко используется в производстве, в столярно-слесарных мастерских, автосервисах и в обычных дачных и гаражных хозяйствах. 

        • Надежность

        • Длительный срок службы