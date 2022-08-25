Ножницы по металлу левого реза OMBRA, 250 мм, 48010L
Арт. ombratools_6478
Характеристики
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Производитель
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Тип
|левый
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Толщина металла, мм
|1.2
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Длина, мм
|250
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Материал рукоятки
|двухкомпонентный пластик
Представляют собой один из наиболее часто используемых инструментов как в профессиональной области, так и в бытовой. Ножницы по металлу способны обеспечить быстрый и качественный рез листового металла и металлических заготовок, а так же отличный фигурный раскрой, без лишних физических усилий, поэтому этот инструмент широко используется в производстве, в столярно-слесарных мастерских, автосервисах и в обычных дачных и гаражных хозяйствах.
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Надежность
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Длительный срок службы
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