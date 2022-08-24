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Ножницы универсальные OMBRA, 175 мм, 480007
5.0
1
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Ножницы по металлу
    Ножницы универсальные OMBRA, 175 мм, 480007
    Арт. ombratools_2553
    5.0
    1
    Ножницы универсальные OMBRA, 175 мм, 480007
    Ножницы универсальные OMBRA, 175 мм, 480007
    Ножницы универсальные OMBRA, 175 мм, 480007
      Ножницы универсальные OMBRA, 175 мм, 480007
      Ножницы универсальные OMBRA, 175 мм, 480007
      Ножницы универсальные OMBRA, 175 мм, 480007

      Ножницы универсальные OMBRA, 175 мм, 480007

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_2553
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		прямой
      Материал губок
      		легированная сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальные ножницы Ombra 480007 применяются при проведении электротехнических работ для разрезания мягкого листового металла и других материалов. Лезвия ножниц выполнены из высококачественной легированной стали и остро заточены, что обеспечивает точный срез, без заусенцев и заломов.

        Преимущества

        • Малый вес - 0.138
        • Применение легированной стали при изготовлении инструмента
        • Технология "Трипл Коатинг" - защита от коррозии
        • Надежная конструкция