Ножницы универсальные OMBRA, 175 мм, 480007
Арт. ombratools_2553
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|прямой
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Материал губок
|легированная сталь
- Универсальные ножницы Ombra 480007 применяются при проведении электротехнических работ для разрезания мягкого листового металла и других материалов. Лезвия ножниц выполнены из высококачественной легированной стали и остро заточены, что обеспечивает точный срез, без заусенцев и заломов.
Преимущества
- Малый вес - 0.138
- Применение легированной стали при изготовлении инструмента
- Технология "Трипл Коатинг" - защита от коррозии
- Надежная конструкция