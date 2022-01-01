Ножовка по дереву BRIGADIER 63240 LITE 500мм

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Ножовка по дереву Brigadier 63240 LITE™Лезвие изготовлено из высококачественной стали, покрыто защитных лаком. Имеет закаленный зуб 2-х гранной заточки. Монолитная двухкомпонентная ручка из полипропилена и термопластичного эластомера крепится к полотну винтами и обеспечивает удобных захват и надежный контроль.