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Ножовка по дереву BRIGADIER 63240 LITE 500мм
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Ножовки по дереву
    Ножовка по дереву BRIGADIER 63240 LITE 500мм
    Арт. X968275344
    Ножовка по дереву BRIGADIER 63240 LITE 500мм

      Ножовка по дереву BRIGADIER 63240 LITE 500мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X968275344

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип ножовки
      		ножовка по дереву
      Длина лезвия, мм
      		500
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножовка по дереву Brigadier 63240 LITE™Лезвие изготовлено из высококачественной стали, покрыто защитных лаком. Имеет закаленный зуб 2-х гранной заточки. Монолитная двухкомпонентная ручка из полипропилена и термопластичного эластомера крепится к полотну винтами и обеспечивает удобных захват и надежный контроль.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость