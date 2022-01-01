Ножовка по дереву BRIGADIER 63240 LITE 500мм
Арт. X968275344
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип ножовки
|ножовка по дереву
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Длина лезвия, мм
|500
- Ножовка по дереву Brigadier 63240 LITE™Лезвие изготовлено из высококачественной стали, покрыто защитных лаком. Имеет закаленный зуб 2-х гранной заточки. Монолитная двухкомпонентная ручка из полипропилена и термопластичного эластомера крепится к полотну винтами и обеспечивает удобных захват и надежный контроль.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость