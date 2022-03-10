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Отвертка плоская Brigadier S-Crew 31310, 6x150 мм
5.0
2
150 ₽
Отвертки
    Отвертка плоская Brigadier S-Crew 31310, 6x150 мм
    Арт. X968256
    5.0
    2
    Отвертка плоская Brigadier S-Crew 31310, 6x150 мм

      Отвертка плоская Brigadier S-Crew 31310, 6x150 мм

      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X968256
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		шлицевая
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка под винты с прямым шлицем 6х150 мм Brigadier S-Crew 31310 используется при монтаже и демонтаже резьбовых соединений. Намагниченное жало и прочный стержень делают работу максимально удобной и эффективной. Рукоятка эргономичной формы выполнена из двухкомпонентного материала, который полностью соответствует современным экологическим требованиям.

        Преимущества

        • Стержень из хром-ванадиевой стали полностью закален
        • Хромовое матовое покрытие для защиты стержня от коррозии
        • Двухкомпонентная ручка из полипропилена и термопластичного эластомера соответствует современным экологическим требованиям
        • Долгий срок службы 
        • Простота и удобство эксплуатации