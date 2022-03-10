Отвертка плоская Brigadier S-Crew 31310, 6x150 мм

Преимущества

Стержень из хром-ванадиевой стали полностью закален

Хромовое матовое покрытие для защиты стержня от коррозии

Двухкомпонентная ручка из полипропилена и термопластичного эластомера соответствует современным экологическим требованиям

Долгий срок службы

Простота и удобство эксплуатации

Отвертка под винты с прямым шлицем 6х150 мм Brigadier S-Crew 31310 используется при монтаже и демонтаже резьбовых соединений. Намагниченное жало и прочный стержень делают работу максимально удобной и эффективной. Рукоятка эргономичной формы выполнена из двухкомпонентного материала, который полностью соответствует современным экологическим требованиям.