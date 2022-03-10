Отвертка плоская Brigadier S-Crew 31310, 6x150 мм
Арт. X968256
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|шлицевая
|
Назначение
|универсальное
С этим товаром смотрят
- Отвертка под винты с прямым шлицем 6х150 мм Brigadier S-Crew 31310 используется при монтаже и демонтаже резьбовых соединений. Намагниченное жало и прочный стержень делают работу максимально удобной и эффективной. Рукоятка эргономичной формы выполнена из двухкомпонентного материала, который полностью соответствует современным экологическим требованиям.
Преимущества
- Стержень из хром-ванадиевой стали полностью закален
- Хромовое матовое покрытие для защиты стержня от коррозии
- Двухкомпонентная ручка из полипропилена и термопластичного эластомера соответствует современным экологическим требованиям
- Долгий срок службы
- Простота и удобство эксплуатации