Отвертка плоская Brigadier S-Crew 31302, 3x100 мм

Преимущества

Стержень из хром-ванадиевой стали полностью закален

Хромовое матовое покрытие для защиты стержня от коррозии

Двухкомпонентная ручка из полипропилена и термопластичного эластомера соответствует современным экологическим требованиям

Долгий срок службы

Простота и удобство эксплуатации

Отвертка под винты с прямым шлицем 3х100 мм Brigadier S-Crew 31302 оснащена намагниченным жалом, которое позволяет с удобством работать даже в труднодоступных местах. Для придания особой прочности и долговечности стержень инструмента полностью закален. Эргономичная форма рукоятки обеспечивает надежный захват без эффекта проскальзывания рук.