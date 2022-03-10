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Отвертка плоская Brigadier S-Crew 31302, 3x100 мм
5.0
2
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка плоская Brigadier S-Crew 31302, 3x100 мм
    Арт. X968254
    5.0
    2
    Отвертка плоская Brigadier S-Crew 31302, 3x100 мм

      Отвертка плоская Brigadier S-Crew 31302, 3x100 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X968254
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		шлицевая
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отвертка под винты с прямым шлицем 3х100 мм Brigadier S-Crew 31302 оснащена намагниченным жалом, которое позволяет с удобством работать даже в труднодоступных местах. Для придания особой прочности и долговечности стержень инструмента полностью закален. Эргономичная форма рукоятки обеспечивает надежный захват без эффекта проскальзывания рук.

        Преимущества

        • Стержень из хром-ванадиевой стали полностью закален
        • Хромовое матовое покрытие для защиты стержня от коррозии
        • Двухкомпонентная ручка из полипропилена и термопластичного эластомера соответствует современным экологическим требованиям
        • Долгий срок службы
        • Простота и удобство эксплуатации