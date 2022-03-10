Отвертка плоская Brigadier S-Crew 31312, 8x200 мм

Преимущества

Стержень из хром-ванадиевой стали полностью закален

Хромовое матовое покрытие для защиты стержня от коррозии

Двухкомпонентная ручка из полипропилена и термопластичного эластомера соответствует современным экологическим требованиям

Долгий срок службы

Простота и удобство эксплуатации

Отвертка под винты с прямым шлицем 8х200 мм Brigadier S-Crew 31312 представляет собой ручной инструмент, который используется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Благодаря закалке стальной стержень устойчив к механическим повреждениям и нагрузкам. Двухкомпонентная рукоятка не скользит в ладони, что способствует удобству эксплуатации.