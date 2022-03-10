Отвертка плоская Brigadier S-Crew 31312, 8x200 мм
Арт. X968275336
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|шлицевая
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Назначение
|универсальное
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- Отвертка под винты с прямым шлицем 8х200 мм Brigadier S-Crew 31312 представляет собой ручной инструмент, который используется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Благодаря закалке стальной стержень устойчив к механическим повреждениям и нагрузкам. Двухкомпонентная рукоятка не скользит в ладони, что способствует удобству эксплуатации.
Преимущества
- Стержень из хром-ванадиевой стали полностью закален
- Хромовое матовое покрытие для защиты стержня от коррозии
- Двухкомпонентная ручка из полипропилена и термопластичного эластомера соответствует современным экологическим требованиям
- Долгий срок службы
- Простота и удобство эксплуатации