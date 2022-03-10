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Отвертка плоская Brigadier Gravity 31803, 5x125 мм
5.0
1
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка плоская Brigadier Gravity 31803, 5x125 мм
    Арт. X968277
    5.0
    1
    Отвертка плоская Brigadier Gravity 31803, 5x125 мм

      Отвертка плоская Brigadier Gravity 31803, 5x125 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X968277
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип
      		шлицевая
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка под винты шлиц 5 х 125 mm Brigadier Gravity 31803 представляет собой ручной слесарный инструмент, с помощью которого удобно выполнять операции с крепежом.

        Преимущества

        • Матовое покрытие защищает закаленный стержень от влияния коррозии в течение всего срока службы
        • Двухкомпонентный материал и рельефная поверхность рукоятки позволяют снизить нагрузку на кисть
        • Стержень отвертки изготовлен из высоколегированной стали
        • Черненное намагниченное жало