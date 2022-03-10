Отвертка плоская Brigadier Gravity 31803, 5x125 мм
Арт. X968277
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Тип
|шлицевая
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Назначение
|универсальное
- Отвертка под винты шлиц 5 х 125 mm Brigadier Gravity 31803 представляет собой ручной слесарный инструмент, с помощью которого удобно выполнять операции с крепежом.
Преимущества
- Матовое покрытие защищает закаленный стержень от влияния коррозии в течение всего срока службы
- Двухкомпонентный материал и рельефная поверхность рукоятки позволяют снизить нагрузку на кисть
- Стержень отвертки изготовлен из высоколегированной стали
- Черненное намагниченное жало