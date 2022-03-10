Отвертка плоская Brigadier Gravity 31803, 5x125 мм

Преимущества

Матовое покрытие защищает закаленный стержень от влияния коррозии в течение всего срока службы

Двухкомпонентный материал и рельефная поверхность рукоятки позволяют снизить нагрузку на кисть

Стержень отвертки изготовлен из высоколегированной стали

Черненное намагниченное жало

Отвертка под винты шлиц 5 х 125 mm Brigadier Gravity 31803 представляет собой ручной слесарный инструмент, с помощью которого удобно выполнять операции с крепежом.