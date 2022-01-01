Отвертка шлицевая Jonnesway, Full Star SL 1.2х6.5х150, 260 мм, D04S6150

Описание:

Особенности и преимущества:

Стержневая отвертка популярной серии JONNESWAY "FULL STAR" изготовлена в соответствии с требованиями стандарта DIN 5262, отвечает техническим условиям ГОСТ 17199-88.

Изделие комплектуется высококачественным стержнем из хромомолибденованадиевой стали.

Намагниченная рабочая часть отвертки в состоянии удерживать крепеж, что очень часто помогает при работе в труднодоступных местах.

Изготовленная из бензомаслостойкого АБС пластика рукоятка удобно лежит в руке.

Комплектация:

Отвертка плоская - 1 шт. Упаковка.

Шлицевая отвертка Jonnesway FULL STAR SL D04S6150 предназначена для работы дома или при проведении специалистами ремонтных или монтажных работ. Шлицевая отвертка находит свое применение и в автосервисах - при ремонте машин. Используется для откручивания или закручивания саморезов с рабочим профилем Slotted (прямой шлиц).