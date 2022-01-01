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Отвертка шлицевая Jonnesway, Full Star SL 1.2х6.5х150, 260 мм, D04S6150
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Отвертки
    Отвертка шлицевая Jonnesway, Full Star SL 1.2х6.5х150, 260 мм, D04S6150
    Арт. jonnesway_4750
    Отвертка шлицевая Jonnesway, Full Star SL 1.2х6.5х150, 260 мм, D04S6150

      Отвертка шлицевая Jonnesway, Full Star SL 1.2х6.5х150, 260 мм, D04S6150

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4750

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		0.1
      Габариты, мм
      		265x35x35
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Шлицевая отвертка Jonnesway FULL STAR SL D04S6150 предназначена для работы дома или при проведении специалистами ремонтных или монтажных работ. Шлицевая отвертка находит свое применение и в автосервисах - при ремонте машин. Используется для откручивания или закручивания саморезов с рабочим профилем Slotted (прямой шлиц).

        Особенности и преимущества:

        • Стержневая отвертка популярной серии JONNESWAY "FULL STAR" изготовлена в соответствии с требованиями стандарта DIN 5262, отвечает техническим условиям ГОСТ 17199-88. 
        • Изделие комплектуется высококачественным стержнем из хромомолибденованадиевой стали. 
        • Намагниченная рабочая часть отвертки в состоянии удерживать крепеж, что очень часто помогает при работе в труднодоступных местах.
        • Изготовленная из бензомаслостойкого АБС пластика рукоятка удобно лежит в руке.

        Комплектация:

        1. Отвертка плоская - 1 шт.
        2. Упаковка.