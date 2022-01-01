Отвертка шлицевая Jonnesway, Full Star SL 0.8х3х50, 144 мм, D04S350

Описание:

Шлицевая отвертка Jonnesway FULL STAR SL D04S350 предназначена для откручивания (закручивания) саморезов, которые имеют рабочий профиль типа Slotted (прямой шлиц). Шлицевая отвертка применяется при проведении ремонтных работ дома или при ремонте частей автомобиля.

Особенности и преимущества:

Стержневая отвертка популярной серии JONNESWAY "FULL STAR" изготовлена в соответствии с требованиями стандарта DIN 5262, отвечает техническим условиям ГОСТ 17199-88.

Изделие комплектуется высококачественным стержнем из хромомолибденованадиевой стали.

Намагниченная рабочая часть отвертки в состоянии удерживать крепеж, что очень часто помогает при работе в труднодоступных местах.

Изготовленная из бензомаслостойкого АБС пластика рукоятка удобно лежит в руке.

Комплектация: