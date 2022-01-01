Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Отвертка шлицевая Jonnesway, Full Star SL 0.8х3х50, 144 мм, D04S350
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка шлицевая Jonnesway, Full Star SL 0.8х3х50, 144 мм, D04S350
    Арт. jonnesway_4743
    Отвертка шлицевая Jonnesway, Full Star SL 0.8х3х50, 144 мм, D04S350

      Отвертка шлицевая Jonnesway, Full Star SL 0.8х3х50, 144 мм, D04S350

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4743

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		0.04
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Нет
      Намагниченный наконечник
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Шлицевая отвертка Jonnesway FULL STAR SL D04S350 предназначена для откручивания (закручивания) саморезов, которые имеют рабочий профиль типа Slotted (прямой шлиц). Шлицевая отвертка применяется при проведении ремонтных работ дома или при ремонте частей автомобиля.

        Особенности и преимущества:

        • Стержневая отвертка популярной серии JONNESWAY "FULL STAR" изготовлена в соответствии с требованиями стандарта DIN 5262, отвечает техническим условиям ГОСТ 17199-88. 
        • Изделие комплектуется высококачественным стержнем из хромомолибденованадиевой стали. 
        • Намагниченная рабочая часть отвертки в состоянии удерживать крепеж, что очень часто помогает при работе в труднодоступных местах.
        • Изготовленная из бензомаслостойкого АБС пластика рукоятка удобно лежит в руке.

        Комплектация:

        1. Отвертка плоская - 1 шт.
        2. Упаковка.