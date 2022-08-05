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Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 12-52 D, 1700 Вт, 19 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 12-52 D, 1700 Вт, 19 Дж
    Арт. 1038036
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 12-52 D, 1700 Вт, 19 Дж
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 12-52 D, 1700 Вт, 19 Дж
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 12-52 D, 1700 Вт, 19 Дж
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 12-52 D, 1700 Вт, 19 Дж
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 12-52 D, 1700 Вт, 19 Дж
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 12-52 D, 1700 Вт, 19 Дж
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 12-52 D, 1700 Вт, 19 Дж
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 12-52 D, 1700 Вт, 19 Дж
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 12-52 D, 1700 Вт, 19 Дж
      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 12-52 D, 1700 Вт, 19 Дж
      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 12-52 D, 1700 Вт, 19 Дж
      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 12-52 D, 1700 Вт, 19 Дж
      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 12-52 D, 1700 Вт, 19 Дж
      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 12-52 D, 1700 Вт, 19 Дж
      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 12-52 D, 1700 Вт, 19 Дж
      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 12-52 D, 1700 Вт, 19 Дж
      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 12-52 D, 1700 Вт, 19 Дж
      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 12-52 D, 1700 Вт, 19 Дж

      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 12-52 D, 1700 Вт, 19 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1038036
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		11.5
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Bosch GBH 12-52 D 0.611.266.100 оснащен двигателем на 1700 Вт и имеет силу удара 19 Дж, благодаря чему у него максимальная производительность в своем классе. На выбор есть два режима работы: сверление с ударом и долбление. 6 позиций регулировки частоты вращения позволяют подстроиться под конкретную задачу. Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Патрон SDS-max - для надежной фиксации оснастки
        • Фиксация зубила в 12 положениях
        • Предохранительная муфта - для защиты инструмента и пользователя
        • Регулировка частоты вращения (6 позиций)
        • Автоматическая фиксация - для долбления в непрерывном режиме
        • Защита от непреднамеренного запуска
        • Сервисный дисплей предупреждает о замене угольных щеток
        • Чемодан - для удобства хранения и транспортировки перфоратора Bosch GBH 12-52 D 0.611.266.100