Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 12-52 D, 1700 Вт, 19 Дж
Арт. 1038036
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|11.5
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Bosch GBH 12-52 D 0.611.266.100 оснащен двигателем на 1700 Вт и имеет силу удара 19 Дж, благодаря чему у него максимальная производительность в своем классе. На выбор есть два режима работы: сверление с ударом и долбление. 6 позиций регулировки частоты вращения позволяют подстроиться под конкретную задачу. Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- Патрон SDS-max - для надежной фиксации оснастки
- Фиксация зубила в 12 положениях
- Предохранительная муфта - для защиты инструмента и пользователя
- Регулировка частоты вращения (6 позиций)
- Автоматическая фиксация - для долбления в непрерывном режиме
- Защита от непреднамеренного запуска
- Сервисный дисплей предупреждает о замене угольных щеток
- Чемодан - для удобства хранения и транспортировки перфоратора Bosch GBH 12-52 D 0.611.266.100