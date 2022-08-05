Перфоратор SDS-Plus Makita HR2450, 780 Вт, 2,7 Дж

Преимущества

Удобство работы. Удобная дополнительная рукоятка с настройкой углового положения и ограничителем глубины

Эффективное использование. Переключатель одного из 3 режимов: сверление, сверление с ударом, долбление и четвертое положение для перестановки углового положения долота

Легкость контроля. Эргономичный дизайн ручки и фиксатор пуска для долгой работы и возможности перестановки рук

Простота транспортировки. Чемодан для переноски и хранения инструмента

Точность. Ограничительглубины сверления

Долото устанавливается в 40 различных угловых положениях, что удобно для работы у стены при демонтаже старой плитки и прочих работ, требующих упора долота под определенным углом

Расцепляющая муфта защитит редуктор двигателя и оператора от удара при заклинивании бура в арматуре

Рукоятка имеет мягкую резиновую накладку

Три режима работы: сверление, сверление с ударом (бурение), долбление

Электронная регулировка числа оборотов точного сверления

Усовершенствованный ударный механизм для снижения вибрации при работе инструмента

Двойная изоляция - можно работать от незаземленной розетки

Перфоратор Makita HR 2450 – профессиональный инструмент для интенсивного использования. Возможны три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. В данной модели предусмотрены такие полезные функции, как встроенная электроника, обеспечивающая регулировку скорости вращения для материалов различной плотности; мгновенная смена рабочих насадок; надежная расцепная муфта; система блокировки перфоратора при обесточивании сети и др. Долговечность изделия обеспечена эффективной встроенной системой пылезащиты. Максимальный диаметр сверления по бетону: алмазной коронкой - 65 мм, а коронкой с твердосплавными резцами - 54 мм. Производитель Makita поставляет перфоратор 2470 взамен 2450. Новая модель идентична по характеристикам и внутреннему наполнению, но имеет лишь два отличия - резиновые накладки на корпусе и переключение реверса поворотом щеток.