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Перфоратор SDS-Plus Makita HR2450, 780 Вт, 2,7 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR2450, 780 Вт, 2,7 Дж
    Арт. Х14313
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR2450, 780 Вт, 2,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR2450, 780 Вт, 2,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR2450, 780 Вт, 2,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR2450, 780 Вт, 2,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR2450, 780 Вт, 2,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR2450, 780 Вт, 2,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR2450, 780 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR2450, 780 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR2450, 780 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR2450, 780 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR2450, 780 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR2450, 780 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR2450, 780 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR2450, 780 Вт, 2,7 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Makita HR2450, 780 Вт, 2,7 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х14313
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		2.4
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Makita HR 2450 – профессиональный инструмент для интенсивного использования. Возможны три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. В данной модели предусмотрены такие полезные функции, как встроенная электроника, обеспечивающая регулировку скорости вращения для материалов различной плотности; мгновенная смена рабочих насадок; надежная расцепная муфта; система блокировки перфоратора при обесточивании сети и др. Долговечность изделия обеспечена эффективной встроенной системой пылезащиты. Максимальный диаметр сверления по бетону: алмазной коронкой - 65 мм, а коронкой с твердосплавными резцами - 54 мм. Производитель Makita поставляет перфоратор 2470 взамен 2450. Новая модель идентична по характеристикам и внутреннему наполнению, но имеет лишь два отличия - резиновые накладки на корпусе и переключение реверса поворотом щеток.

        Преимущества

        • Удобство работы. Удобная дополнительная рукоятка с настройкой углового положения и ограничителем глубины
        • Эффективное использование. Переключатель одного из 3 режимов: сверление, сверление с ударом, долбление и четвертое положение для перестановки углового положения долота
        • Легкость контроля. Эргономичный дизайн ручки и фиксатор пуска для долгой работы и возможности перестановки рук
        • Простота транспортировки. Чемодан для переноски и хранения инструмента
        • Точность. Ограничительглубины сверления
        • Долото устанавливается в 40 различных угловых положениях, что удобно для работы у стены при демонтаже старой плитки и прочих работ, требующих упора долота под определенным углом
        • Расцепляющая муфта защитит редуктор двигателя и оператора от удара при заклинивании бура в арматуре
        • Рукоятка имеет мягкую резиновую накладку
        • Три режима работы: сверление, сверление с ударом (бурение), долбление
        • Электронная регулировка числа оборотов точного сверления
        • Усовершенствованный ударный механизм для снижения вибрации при работе инструмента
        • Двойная изоляция - можно работать от незаземленной розетки