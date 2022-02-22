Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.031 (T101AO, HSS, 5 шт.)
Арт. 77777X9009110
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для дерева
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Рабочая длина, мм
|56
- Пильное полотно T101АО BOSCH 2.608.630.031 предназначено для лобзиков по древесине. Материал пилки — высокоуглеродистая сталь (HCS), поэтому можно работать с достаточно широкими заготовками, не опасаясь излома. Расположенные под свободным углом отшлифованные зубья позволяют делать чистый рез по таким материалам, как мягкая древесина, фанера, плиты с покрытием (1,5-15 мм).
Преимущества
- Подходит для выполнения криволинейных пропилов
- Хвостовик пилки имеет один упор