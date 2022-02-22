Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.031 (T101AO, HSS, 5 шт.)

Преимущества

Подходит для выполнения криволинейных пропилов

Хвостовик пилки имеет один упор

Пильное полотно T101АО BOSCH 2.608.630.031 предназначено для лобзиков по древесине. Материал пилки — высокоуглеродистая сталь (HCS), поэтому можно работать с достаточно широкими заготовками, не опасаясь излома. Расположенные под свободным углом отшлифованные зубья позволяют делать чистый рез по таким материалам, как мягкая древесина, фанера, плиты с покрытием (1,5-15 мм).