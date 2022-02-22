Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.031 (T101AO, HSS, 5 шт.)
5.0
3
760 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.031 (T101AO, HSS, 5 шт.)
    Арт. 77777X9009110
    5.0
    3
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.031 (T101AO, HSS, 5 шт.)

      Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.031 (T101AO, HSS, 5 шт.)

      760 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X9009110
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		56
      Все характеристики
      760 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пильное полотно T101АО BOSCH 2.608.630.031 предназначено для лобзиков по древесине. Материал пилки — высокоуглеродистая сталь (HCS), поэтому можно работать с достаточно широкими заготовками, не опасаясь излома. Расположенные под свободным углом отшлифованные зубья позволяют делать чистый рез по таким материалам, как мягкая древесина, фанера, плиты с покрытием (1,5-15 мм).

        Преимущества

        • Подходит для выполнения криволинейных пропилов
        • Хвостовик пилки имеет один упор