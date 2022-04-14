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Пилки для лобзика Bosch T 130 Riff, HM 2.608.633.104 (3 шт.)
5.0
2
1 440 ₽
1 960 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Bosch T 130 Riff, HM 2.608.633.104 (3 шт.)
    Арт. 77777X9009200
    5.0
    2
    Пилки для лобзика Bosch T 130 Riff, HM 2.608.633.104 (3 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch T 130 Riff, HM 2.608.633.104 (3 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch T 130 Riff, HM 2.608.633.104 (3 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch T 130 Riff, HM 2.608.633.104 (3 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch T 130 Riff, HM 2.608.633.104 (3 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch T 130 Riff, HM 2.608.633.104 (3 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T 130 Riff, HM 2.608.633.104 (3 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T 130 Riff, HM 2.608.633.104 (3 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T 130 Riff, HM 2.608.633.104 (3 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T 130 Riff, HM 2.608.633.104 (3 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T 130 Riff, HM 2.608.633.104 (3 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T 130 Riff, HM 2.608.633.104 (3 шт.)

      Пилки для лобзика Bosch T 130 Riff, HM 2.608.633.104 (3 шт.)

      • -520 ₽
      1 440 ₽
      1 960 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X9009200
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для керамики, для стекла
      Рабочая длина, мм
      		59
      Все характеристики
      • -520 ₽
      1 440 ₽
      1 960 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пилки Bosch 2.608.633.104 используются для прямых грубых пропилов в настенной керамической плитке и чугуне толщиной 5-15 мм. Они имеют твердосплавные вставки (зернистость 30), благодаря чему являются прочными и долговечными.

        Преимущества

        • Пилки данного типа подходят для работы с лобзиками Bosch и другими
        • Упаковка включает в себя 3 пилки