Пилки для лобзика Bosch T 130 Riff, HM 2.608.633.104 (3 шт.)
Арт. 77777X9009200
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для керамики, для стекла
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Рабочая длина, мм
|59
- Пилки Bosch 2.608.633.104 используются для прямых грубых пропилов в настенной керамической плитке и чугуне толщиной 5-15 мм. Они имеют твердосплавные вставки (зернистость 30), благодаря чему являются прочными и долговечными.
Преимущества
- Пилки данного типа подходят для работы с лобзиками Bosch и другими
- Упаковка включает в себя 3 пилки