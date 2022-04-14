Пилки для лобзика Bosch T 130 Riff, HM 2.608.633.104 (3 шт.)

Преимущества

Пилки данного типа подходят для работы с лобзиками Bosch и другими

Упаковка включает в себя 3 пилки

Пилки Bosch 2.608.633.104 используются для прямых грубых пропилов в настенной керамической плитке и чугуне толщиной 5-15 мм. Они имеют твердосплавные вставки (зернистость 30), благодаря чему являются прочными и долговечными.