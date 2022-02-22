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Пилка для лобзика Makita А-85765 B-25
5.0
2
80 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилка для лобзика Makita А-85765 B-25
    Арт. Х150976
    5.0
    2
    Пилка для лобзика Makita А-85765 B-25
    Пилка для лобзика Makita А-85765 B-25
    Пилка для лобзика Makita А-85765 B-25
      Пилка для лобзика Makita А-85765 B-25
      Пилка для лобзика Makita А-85765 B-25
      Пилка для лобзика Makita А-85765 B-25

      Пилка для лобзика Makita А-85765 B-25

      80 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х150976
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Тип пилки
      		для дерева, для металла, для пластика
      Рабочая длина, мм
      		75
      Все характеристики
      80 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пилки A-85765 Makita универсальные применяются для распиливания широкого спектра материалов, таких как дерево, пластик , ДСП и даже твердая сталь.

        Преимущества

        • Изготовлены из твердосплавной стали, что гарантирует высокую производительность полотен и их прочность
        • Пилки обеспечивают грубый прямой пропил