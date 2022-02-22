Пилка для лобзика Makita А-85765 B-25
Арт. Х150976
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Тип пилки
|для дерева, для металла, для пластика
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Рабочая длина, мм
|75
- Пилки A-85765 Makita универсальные применяются для распиливания широкого спектра материалов, таких как дерево, пластик , ДСП и даже твердая сталь.
Преимущества
- Изготовлены из твердосплавной стали, что гарантирует высокую производительность полотен и их прочность
- Пилки обеспечивают грубый прямой пропил