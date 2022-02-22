Пилка для лобзика Makita А-85765 B-25

Преимущества

Изготовлены из твердосплавной стали, что гарантирует высокую производительность полотен и их прочность

Пилки обеспечивают грубый прямой пропил

Пилки A-85765 Makita универсальные применяются для распиливания широкого спектра материалов, таких как дерево, пластик , ДСП и даже твердая сталь.