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Плоскогубцы универсальные диэлектрические Энкор 19011 (180 мм)
5.0
2
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Плоскогубцы
    Плоскогубцы универсальные диэлектрические Энкор 19011 (180 мм)
    Арт. Х130793127
    5.0
    2
    Плоскогубцы универсальные диэлектрические Энкор 19011 (180 мм)
    Плоскогубцы универсальные диэлектрические Энкор 19011 (180 мм)
      Плоскогубцы универсальные диэлектрические Энкор 19011 (180 мм)
      Плоскогубцы универсальные диэлектрические Энкор 19011 (180 мм)

      Плоскогубцы универсальные диэлектрические Энкор 19011 (180 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130793127
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальные диэлектрические плоскогубцы 180 мм 1/6/60 Энкор 19011 применимы для работы с электрическими проводами или электрооборудованием под напряжением до 1000 V. Стальная рабочая часть прошла термическую обработку, что повышает срок службы инструмента. Рукоятки из эластомера TPR обеспечивают безопасность в процессе работы.

        Преимущества

        • На рабочих губках имеются зубцы
        • Эффективная работа
        • Надежность