Плоскогубцы универсальные диэлектрические Энкор 19011 (180 мм)

Преимущества

На рабочих губках имеются зубцы

Эффективная работа

Надежность

Универсальные диэлектрические плоскогубцы 180 мм 1/6/60 Энкор 19011 применимы для работы с электрическими проводами или электрооборудованием под напряжением до 1000 V. Стальная рабочая часть прошла термическую обработку, что повышает срок службы инструмента. Рукоятки из эластомера TPR обеспечивают безопасность в процессе работы.