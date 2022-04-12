Плоскогубцы универсальные диэлектрические Энкор 19011 (180 мм)
Арт. Х130793127
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|180
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Материал губок
|сталь
- Универсальные диэлектрические плоскогубцы 180 мм 1/6/60 Энкор 19011 применимы для работы с электрическими проводами или электрооборудованием под напряжением до 1000 V. Стальная рабочая часть прошла термическую обработку, что повышает срок службы инструмента. Рукоятки из эластомера TPR обеспечивают безопасность в процессе работы.
Преимущества
- На рабочих губках имеются зубцы
- Эффективная работа
- Надежность