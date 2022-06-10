Полотна для лобзика по дереву Stanley T101D STA21062-XJ (HCS, 2 шт.)

Преимущества

Чистый быстрый пропил

По древесине, ДСП, МДФ, столярным плитам, фанере, пластику

Поставляются в количестве двух штук

Полотна для лобзика HCS по дереву T101D 2шт Stanley STA21062-XJ применяются совместно с электролобзиками при пилении заготовок, изготовленных из древесины.