Полотна для лобзика по дереву Stanley T101D STA21062-XJ (HCS, 2 шт.)
Арт. 77777X9009175
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип пилки
|для дерева, для пластика, для ламината
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Общая длина, мм
|72
- Полотна для лобзика HCS по дереву T101D 2шт Stanley STA21062-XJ применяются совместно с электролобзиками при пилении заготовок, изготовленных из древесины.
Преимущества
- Чистый быстрый пропил
- По древесине, ДСП, МДФ, столярным плитам, фанере, пластику
- Поставляются в количестве двух штук